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البيت الأبيض يسحب اقتراحاً لإلغاء الخصومات على الأدوية

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البيت الأبيض يسحب اقتراحاً لإلغاء الخصومات على الأدوية البيت الأبيض يسحب اقتراحاً لإلغاء الخصومات على الأدوية

مباشر: أعلن البيت الأبيض سحب الاقتراح المقدم لإلغاء الخصومات على  الأدوية الحكومية، والذي كان جزءًا أساسياً ضمن خطة الإدارة الأمريكية لخفض الأسعار.

وقال "جود ديري" المتحدث باسم البيت الأبيض في بيان عبر البريد الإلكتروني اليوم الخميس: "بناءً على التحليل الدقيق والنظر الشامل، قرر الرئيس سحب قاعدة التخفيض".

وسعت الإدارة الأمريكية إلى حظر الخصومات على الأدوية التي يتفاوض عليها الوكلاء مع شركات الأدوية، قائلة إنها أدت إلى "حافز ضار" لصانعي الأدوية لتحديد أسعار قوائم الأدوية مرتفعة بشكل مصطنع.

وفي الأسبوع الماضي،  قال ترامب إن الإدارة الأمريكية تعمل على وضع شرط الدولة الأولى بالرعاية الذي يتيح للولايات المتحدة بأن تدفع مقابل يماثل أقل سعر لشراء الأدوية.

وارتفعت أسهم شركات الأدوية بشكل كبير بعد هذه الأخبار حيث صعد سهم "يونيتد هيلث" نحو 4 بالمائة، كما ارتفع سهم "سيجنا" نحو 12 بالمائة على التوالي بحلول الساعة 2:10 مساءً بتوقيت جرينتش.

مباشر (اقتصاد)

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