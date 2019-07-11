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محدث.. الأسهم الأوروبية تهبط بالختام للجلسة الخامسة

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محدث.. الأسهم الأوروبية تهبط بالختام للجلسة الخامسة محدث.. الأسهم الأوروبية تهبط بالختام للجلسة الخامسة

مباشر: انخفضت مؤشرات الأسهم الأوروبية للجلسة الخامسة على التوالي في نهاية تعاملات اليوم الخميس تزامناًَ مع تحذيرات صندوق النقد بتزايد المخاطر على منطقة اليورو.

وجاء هبوط الأسهم الأوروبية مع تصريحات صندوق النقد الدولي بأن منطقة اليورو تواجه مخاطر متزايدة جراء التوترات التجارية وحالات عدم اليقين المتعلقة بالبريكست وإيطاليا، داعياً المركزي الأوروبي لاتخاذ إجراءات تحفيزية.

وتزامناً مع ذلك، ذكر محضر المركزي الأوروبي أن صناع السياسة النقدية يرون ضرورة الاستعداد لبدء إجراءات تحفيزية للاقتصاد.

وكان محضر الاجتماع الأخير لبنك الاحتياطي الفيدرالي أظهر أمس أن الاقتصاد فقد بعض الزخم وسط وجود حجج تؤيد ذلك مثل المؤشرات الضعيفة الأخيرة لثقة الشركات والإنفاق التجاري ونشاط التصنيع والتطورات التجارية.

وفي سياق منفصل صرح الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتيزر أمس بأن الرئيس دونالد أمر بإجراء تحقيق حول ما إذا كانت ضريبة "الخدمات الرقمية" الفرنسية المخطط لها هي ممارسة تجارية غير عادلة تستهدف عمالقة التكنولوجيا الأمريكيين.

وفي بيانات اقتصادية اليوم، تسارع التضخم في ألمانيا خلال الشهر الماضي لكنه لا يزال أدنى مستهدف البنك المركزي.

وعند نهاية التعاملات، انخفض مؤشر "ستوكس600" بنحو 0.1 بالمائة إلى 386.7 نقطة، كما هبط مؤشر "داكس" الألماني بنسبة 0.3 بالمائة عند 12332.1 نقطة.

وفيما تراجع مؤشر "كاك" الفرنسي بنسبة 0.3 بالمائة مُسجلاً 5551.9 نقطة، كما انخفض مؤشر "فوتسي" البريطاني بنسبة مماثلة عند 7509.8 نقطة.

وبحلول الساعة 4:10 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع اليورو أمام الدولار بنحو 0.07 بالمائة إلى 1.1259 دولار.

مباشر (اقتصاد)

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