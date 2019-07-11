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عضو بالفيدرالي: الاقتصاد الأمريكي لا يتجه إلى الركود

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عضو بالفيدرالي: الاقتصاد الأمريكي لا يتجه إلى الركود عضو بالفيدرالي: الاقتصاد الأمريكي لا يتجه إلى الركود

مباشر: قال عضو بالاحتياطي الفيدرالي إنه لا يعتقد أن الولايات المتحدة يتجه نحو الركود رغم المخاطر السلبية.

وتزايدت المخاوف في الفترة الأخيرة بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي، ما جعل الأسواق تتوقع أن يقوم الفيدرالي بخفض معدلات الفائدة هذا الشهر.

وأضاف "توماس باركين" رئيس الاحتياطي الفيدرالي في "ريتشموند" خلال مقابلة مع "بلومبرج" اليوم الخميس: "ما زلت أشعر بالرضا تجاه الاقتصاد ولا أرى أي مشاكل بالنسبة للمستهلكين حيث أن إنفاق الأسر يشكل 70 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.

فيما ذكر عضو الفيدرالي إلى أن المخاطر التي تهدد التوقعات تبدو أكثر ميلًا إلى الجانب السلبي، مشيراً إلى ضعف ثقة الشركات ومؤشرات النمو الاقتصادي في الربع الثاني.

ويرى "باركين" خطأ الاعتقاد بأن خفض الفائدة في وقت لاحق من هذا الشهر يعتبر أمراً محسوماً، قائلاً: "أمامنا الكثير من الوقت قبل الاجتماع، سنرى ما سيحدث". 

وأوضح عضو الفيدرالي أنه إذا انتهى اجتماع الفيدرالي المقبل بنتيجة مختلفة عن التوقعات، فإن الأسواق سوف تتكيف مع ذلك.

مباشر (اقتصاد)

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