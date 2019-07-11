الصين: استئناف المحادثات مع واشنطن على أساس الاحترام المتبادل

مباشر: قالت الصين إن المحادثات التجارية مع الولايات المتحدة سوف يتم استئنافها مع التأكيد على ضرورة معالجة مخاوفها الأساسية.

وذكر "قاو فنغ" المتحدث باسم وزارة التجارة في مؤتمر صحفي اليوم الخميس: "المفاوضون التجاريون في البلدين سوف يستكملون المفاوضات التجارية على أساس المساواة والاحترام المتبادل، في أعقاب التوافق الذي اتفق عليه زعيما الدولتين في أوساكا".

وكان الرئيس الصيني شي جين بينغ اتفق مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب مع عودة المحادثات التجارية ووقف أي زيادة في التعريفات الجمركية.

وكان مستشار الرئيس الأمريكي كشف عن محادثات بناءة بين المسؤولين في الولايات المتحدة ونظرائهم في الصين هذا الأسبوع.

ولم يوضح المسؤول الصيني متى ستبدأ المفاوضات التجارية ولكنه أعرب عن أمله في تنفيذ الولايات المتحدة لالتزاماتها بشأن رفع الحظر عن هواوي.

وكانت واشنطن أعلنت هذا الأسبوع أنها ستصدر تراخيص للشركات تسمح لهم بتصدير السلع إلى هواوي في حالة عدم وجود تهديد للأمن القومي الأمريكي، ولكن مع ذلك فإن الشركة الصينية ستستمر في القائمة السوداء.