أخبار عاجلة

الجامعة العربية: القضية الفلسطينية تواجه تحديات غير مسبوقة -
مصدر نفطي سوري: إصلاح أنبوب غاز "الشاعر" خلال ساعات -
الغضب خسرك إيه؟ -
الرؤية الفنية لمباراة الجزائر ونيجيريا بالدور نصف النهائي.. والمؤتمر الصحفي قبل المباراة -
"وكيل الازهر" يعلن نتيجة اوائل الشهادة الثانوية الأزهرية -
مدينة المعرفة توقع اتفاقية تعاون مع برنامج خدمة ضيوف الرحمن -
دفعة جديدة من أجزاء منظومة "إس-400" تصل تركيا -
أكلة بيتي | كرات الكوردن بلو اللي بنتخانق عليها في المطاعم الشيف مروة الشافعي عملتها بالصوص كمان -
رأي الإعلام الجزائري في مستوي محاربي الصحراء بالكان -
"مدينة المعرفة" توقع عقد أعمال التصاميم لمشروع "داون تاون" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

الصين: استئناف المحادثات مع واشنطن على أساس الاحترام المتبادل

Google+ Print
الصين: استئناف المحادثات مع واشنطن على أساس الاحترام المتبادل الصين: استئناف المحادثات مع واشنطن على أساس الاحترام المتبادل

مباشر: قالت الصين إن المحادثات التجارية مع الولايات المتحدة سوف يتم استئنافها مع التأكيد على ضرورة معالجة مخاوفها الأساسية.

وذكر "قاو فنغ" المتحدث باسم وزارة التجارة في مؤتمر صحفي اليوم الخميس: "المفاوضون التجاريون في البلدين سوف يستكملون المفاوضات التجارية على أساس المساواة والاحترام المتبادل، في أعقاب التوافق الذي اتفق عليه زعيما الدولتين في أوساكا".

وكان الرئيس الصيني شي جين بينغ اتفق مع نظيره الأمريكي دونالد مع عودة المحادثات التجارية ووقف أي زيادة في التعريفات الجمركية.

وكان مستشار الرئيس الأمريكي كشف عن محادثات بناءة بين المسؤولين في الولايات المتحدة ونظرائهم في الصين هذا الأسبوع.

ولم يوضح المسؤول الصيني متى ستبدأ المفاوضات التجارية ولكنه أعرب عن أمله في تنفيذ الولايات المتحدة لالتزاماتها بشأن رفع الحظر عن هواوي.

وكانت واشنطن أعلنت هذا الأسبوع أنها ستصدر تراخيص للشركات تسمح لهم بتصدير السلع إلى هواوي في حالة عدم وجود تهديد للأمن القومي الأمريكي، ولكن مع ذلك فإن الشركة الصينية ستستمر في القائمة السوداء.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
اليوم - مجلس الشيوخ الأمريكي يدعو الرئيس ترامب لفرض عقوبات علي تركيا

اليوم - مجلس الشيوخ الأمريكي يدعو الرئيس ترامب لفرض عقوبات علي تركيا

عريقات لـ"سبوتنيك": إدارة ترامب تعمل بشكل منعزل عن متطلبات عملية السلام

عريقات لـ"سبوتنيك": إدارة ترامب تعمل بشكل منعزل عن متطلبات عملية السلام

الأخبار - النواب الأمريكي يقر تعديلا قانونيا يمنع ترامب من شن حرب ضد إيران بدون موافقة الكونجرس

الأخبار - النواب الأمريكي يقر تعديلا قانونيا يمنع ترامب من شن حرب ضد إيران بدون موافقة الكونجرس

الأخبار -هاتفيا.. مهدي عفيفي ..النواب الأمريكي يقر تعديلا قانونيا يمنع ترامب من شن حرب ضد ايران

الأخبار -هاتفيا.. مهدي عفيفي ..النواب الأمريكي يقر تعديلا قانونيا يمنع ترامب من شن حرب ضد ايران