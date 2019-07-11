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محافظ المركزي الأسترالي: قرارات خفض الفائدة والضرائب تدعم الاقتصاد

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محافظ المركزي الأسترالي: قرارات خفض الفائدة والضرائب تدعم الاقتصاد محافظ المركزي الأسترالي: قرارات خفض الفائدة والضرائب تدعم الاقتصاد

مباشر: يرى محافظ البنك المركزي الأسترالي أن البلاد تلقى الدعم من تنفيذ مرتين بالخفض في معدل الفائدة إضافة للخفض الضريبي من قبل مع مستويات مرتفعة من استثمارات البنية التحتية.

وتأتي تعليقات فيليب لوي على خلفية لقاءه مع وزير الخزانة في البلاد جوش فريدنبرغ في مدينة ملبورن الأسترالية، اليوم الخميس، نقلاً عن وكالة رويترز.

وقال إن النظرة المستقبلية يتم دعمها من خلال خفض معدل الفائدة مرتين من جانب البنك وعبر التخفيضات الضريبية وارتفاع مستويات الاستثمار في البنية التحتية عبر انتعاش قطاع الموارد وتحقيق الاستقرار في سوق الإسكان في مدينتي سيدني وملبورن.

وكان المركزي الأسترالي قرر خفض معدل الفائدة في اجتماعه الأخير الذي عقد في وقت سابق من هذا الشهر للمرة الثانية على التوالي إلى 1 بالمائة، وهو أدنى مستوى في تاريخ البلاد.

ووافق البرلمان الأسترالي على عملية خفض ضريبي بقيمة تتجاوز 109 مليار دولار على مدار العشر سنوات المقبلة، تشمل استرداد ضريبي للأسر محدودة ومتوسطة الدخل بقيمة 1000 دولار.

ودعا محافظ المركزي الأسترالي إلى مزيد من إجراءات التحفيز المالي والإنفاق على البينة التحتية من أجل دعم النمو الاقتصادي، والذي يقف عند أدنى مستوياته منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008.

ومن جانبه، صرح وزير الخزانة فريدنبرغ بأن الحزب الليبرالي الأسترالي الحاكم وبنك الاحتياطي في البلاد يعملان معاً للحفاظ على نمو الاقتصاد.

مباشر (اقتصاد)

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