أخبار عاجلة

الجامعة العربية: القضية الفلسطينية تواجه تحديات غير مسبوقة -
مصدر نفطي سوري: إصلاح أنبوب غاز "الشاعر" خلال ساعات -
الغضب خسرك إيه؟ -
الرؤية الفنية لمباراة الجزائر ونيجيريا بالدور نصف النهائي.. والمؤتمر الصحفي قبل المباراة -
"وكيل الازهر" يعلن نتيجة اوائل الشهادة الثانوية الأزهرية -
مدينة المعرفة توقع اتفاقية تعاون مع برنامج خدمة ضيوف الرحمن -
دفعة جديدة من أجزاء منظومة "إس-400" تصل تركيا -
أكلة بيتي | كرات الكوردن بلو اللي بنتخانق عليها في المطاعم الشيف مروة الشافعي عملتها بالصوص كمان -
رأي الإعلام الجزائري في مستوي محاربي الصحراء بالكان -
"مدينة المعرفة" توقع عقد أعمال التصاميم لمشروع "داون تاون" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

محدث.. الذهب يتحول للهبوط عالمياً ويفقد 10 دولارات

Google+ Print
محدث.. الذهب يتحول للهبوط عالمياً ويفقد 10 دولارات محدث.. الذهب يتحول للهبوط عالمياً ويفقد 10 دولارات

مباشر: تحولت الذهب للهبوط خلال تعاملات اليوم الخميس، ليفقد سعر التسليم الفوري للمعدن نحو 10 دولارات، بعد بيانات اقتصادية ومع مكاسب الأسهم.

وأظهرت بيانات اقتصادية ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي في الولايات المتحدة بأكثر من التقديرات خلال الشهر الماضي، في حين تراجعت طلبات إعانة البطالة الأمريكية لأدنى مستوى في 3 أشهر.

ويتزامن هبوط الذهب مع مكاسب البورصة الأمريكية خلال التعاملات حيث تجاوز "داو جونز" مستوى 27 ألف نقطة لأول مرة في تاريخه خلال الجلسة.

وكانت أسعار الذهب ارتفعت في وقت سابق من التعاملات مع تلميح الفيدرالي إلى خفض الفائدة بعد أن أعلن محضر الاحتياطي الفيدرالي استعداده لخفض معدل الفائدة إذا استمر الاقتصاد في المعاناة خلال الفترة المقبلة.

وفي شهادته أمس قال باول إن البنك سيتصرف حسب الحاجة وإن الاقتصاد لا يزال يواجه مخاطر هبوطية بما في ذلك التوترات التجارية وتباطؤ التضخم.

وبحلول الساعة 3:00 مساءً بتوقيت جرينتش انخفض العقود الآجلة للذهب تسليم أغسطس/آب هامشياً بنحو 0.06 بالمائة ليصل إلى 1411.70 دولار للأوقية، وذلك بعد أن سجل مستوى 1429.40 دولار للأوقية في وقت سابق من التعاملات وهو أعلى مستوى منذ 3 يوليو/تموز.

كما انخفض سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.7 بالمائة عند 1409.01 دولار للأوقية فاقداً 10 دولارات بعد أن سجل مستوى 1427.23 دولار للأوقية في وقت سابق من التداولات.

وخلال تلك الفترة هبط مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنسبة 0.1 بالمائة إلى 96.993.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
8 الصبح - أسعار الخضروات والفاكهة وأسعار الذهب والعملات الأجنبية بتاريخ 14-7-2019

8 الصبح - أسعار الخضروات والفاكهة وأسعار الذهب والعملات الأجنبية بتاريخ 14-7-2019

أرامكو السعودية تعلن عن أسعار البنزين للربع الثالث

أرامكو السعودية تعلن عن أسعار البنزين للربع الثالث

أرامكو السعودية ترفع أسعار بيع البنزين محليًا

أرامكو السعودية ترفع أسعار بيع البنزين محليًا

السعودية ترفع أسعار البنزين

السعودية ترفع أسعار البنزين