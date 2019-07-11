محدث.. الذهب يتحول للهبوط عالمياً ويفقد 10 دولارات

مباشر: تحولت أسعار الذهب للهبوط خلال تعاملات اليوم الخميس، ليفقد سعر التسليم الفوري للمعدن نحو 10 دولارات، بعد بيانات اقتصادية ومع مكاسب الأسهم.

وأظهرت بيانات اقتصادية ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي في الولايات المتحدة بأكثر من التقديرات خلال الشهر الماضي، في حين تراجعت طلبات إعانة البطالة الأمريكية لأدنى مستوى في 3 أشهر.

ويتزامن هبوط الذهب مع مكاسب البورصة الأمريكية خلال التعاملات حيث تجاوز "داو جونز" مستوى 27 ألف نقطة لأول مرة في تاريخه خلال الجلسة.

وكانت أسعار الذهب ارتفعت في وقت سابق من التعاملات مع تلميح الفيدرالي إلى خفض الفائدة بعد أن أعلن محضر الاحتياطي الفيدرالي استعداده لخفض معدل الفائدة إذا استمر الاقتصاد في المعاناة خلال الفترة المقبلة.

وفي شهادته أمس قال باول إن البنك سيتصرف حسب الحاجة وإن الاقتصاد لا يزال يواجه مخاطر هبوطية بما في ذلك التوترات التجارية وتباطؤ التضخم.

وبحلول الساعة 3:00 مساءً بتوقيت جرينتش انخفض العقود الآجلة للذهب تسليم أغسطس/آب هامشياً بنحو 0.06 بالمائة ليصل إلى 1411.70 دولار للأوقية، وذلك بعد أن سجل مستوى 1429.40 دولار للأوقية في وقت سابق من التعاملات وهو أعلى مستوى منذ 3 يوليو/تموز.

كما انخفض سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.7 بالمائة عند 1409.01 دولار للأوقية فاقداً 10 دولارات بعد أن سجل مستوى 1427.23 دولار للأوقية في وقت سابق من التداولات.

وخلال تلك الفترة هبط مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنسبة 0.1 بالمائة إلى 96.993.