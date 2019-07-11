هبوط قوي للاستثمارات الأجنبية المباشرة الوافدة لكوريا الجنوبية بالنصف الأول

مباشر: انخفضت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في كوريا الجنوبية خلال النصف الأول من العام الجاري بنحو 37.3 بالمائة، بالتزامن مع هبوط الاستثمار في العالم.

وأظهر تقرير الاستثمارات الأجنبية المباشرة الصادر عن وزارة التجارة والصناعة والطاقة في كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، أن إجمالي الاستثمارات الوافدة سجل مستوى 9.87 مليار دولار في الأشهر الـ6 المنتهية في يونيو/حزيران الماضي على أساس سنوي.

وأوضح البيان أن الانخفاض يُعزى إلى ضعف الاستثمار العالمي، ومع ذلك فإن الاستثمار الأجنبي المباشر أبقى على اتجاه النمو على المدى الطويل حيث أن أرقام النصف الأول جاءت أعلى متوسط الاستثمارات الأجنبية المباشرة على مدار السنوات الـ10 الماضية عند 8.45 مليار دولار.

وأشار البيان إلى أن الاستثمار المباشر من اليابان تراجع بنسبة 38.5 بالمائة ليصل إلى مستوى 540 مليون دولار.

كما انخفضت الاستثمارات من أوروبا بنسبة 41.5 بالمائة إلى 2.68 مليار دولار إلى 2.68 مليار دولار، فيما تهاوى الاستثمار من الصين بنحو 86.3 بالمائة عند 300 مليون دولار.

ولكن على الجانب الآخر زاد الاستثمار المباشر من الولايات المتحدة بنحو 3.1 بالمائة إلى 3.11 مليار دولار.

أما على مستوى القطاعات فإن الاستثمار الأجنبي المباشر داخل قطاع التصنيع تراجع بنحو 57.2 بالمائة إلى 3.09 مليار دولار، فيما زاد في قطاع الخدمات بنسبة 19.7 بالمائة عند 6.72 مليار دولار.