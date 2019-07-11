القيمة السوقية لأمازون تتجاوز تريليون دولار لأول مرة بـ10 أشهر

مباشر: ارتفع سهم أمازون خلال تعاملات اليوم الخميس لتتخطى القيمة السوقية للشركة حاجز التريليون دولار لأول مرة في 10 أشهر.

ويتجه سهم الشركة الأمريكية للصعود اليومي الثامن على التوالي وذلك مع ترقب "البرايم داي" يومي 15 و16 يوليو/تموز الجاري.

ويأتي ارتفاع سهم أمازون مع مكاسب البورصة الأمريكية التي سجلت مستويات قياسية خلال التعاملات مع تلميح الفيدرالي لخفض الفائدة.

وبحلول الساعة 2:20 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سهم "أمازون" بنحو 0.6 بالمائة إلى 2029.9 دولار بعد أن سجل مستوى 2035.80 دولار في وقت سابق من التعاملات.

وخلال نفس الفترة، تجاوزت القيمة السوقية لأمازون حاجز التريليون دولار لأول مرة منذ 4 سبتمبر/أيلول الماضي.

وبهذا الارتفاع تصبح عملاق التجزئة ثاني أكبر شركة أمريكية من حيث القيمة السوقية بعد "مايكروسوفت" والذي وصلت القيمة السوقية لها عند مستوى 1.06 تريليون دولار.

ومن بداية العام الجاري، بلغت مكاسب سهم أمازون 35 بالمائة مقابل صعود بنحو 20 بالمائة لمؤشر "ستاندرد آند بورز".