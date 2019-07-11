أخبار عاجلة

الجامعة العربية: القضية الفلسطينية تواجه تحديات غير مسبوقة -
مصدر نفطي سوري: إصلاح أنبوب غاز "الشاعر" خلال ساعات -
الغضب خسرك إيه؟ -
الرؤية الفنية لمباراة الجزائر ونيجيريا بالدور نصف النهائي.. والمؤتمر الصحفي قبل المباراة -
"وكيل الازهر" يعلن نتيجة اوائل الشهادة الثانوية الأزهرية -
مدينة المعرفة توقع اتفاقية تعاون مع برنامج خدمة ضيوف الرحمن -
دفعة جديدة من أجزاء منظومة "إس-400" تصل تركيا -
أكلة بيتي | كرات الكوردن بلو اللي بنتخانق عليها في المطاعم الشيف مروة الشافعي عملتها بالصوص كمان -
رأي الإعلام الجزائري في مستوي محاربي الصحراء بالكان -
"مدينة المعرفة" توقع عقد أعمال التصاميم لمشروع "داون تاون" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

تفاصيل لائحة الوظائف التعليمية تتصدر نشرة أخبار "مباشر" بالسعودية

Google+ Print

الرياض - مباشر: تصدر إعلان وزارة التعليم ، خلال مؤتمر صحفي، تفاصيل اللائحة الجديدة لسلم الرواتب والوظائف التعليمية المشهد بالمملكة اليوم الخميس.

وعلى مستوى سوق الأسهم، كشفت "عطاء التعليمية" عن انتهاء اكتتاب الموسسات وحددت سعر الطرح، وتقدمت "معادن" بملف زياة رأس المال لهيئة السوق المالية، وأخيرا أنهى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية- تاسي تعاملات اليوم على ارتفاع للجلسة الرابعة على التوالي.

ويرصد "مباشر" أبرز الأحداث بالمملكة على مدار اليوم، إلى جانب تطورات سوق الأسهم وأعمال الشركات في سياق التقرير التالي:

تعرف على مكافأة نهاية الخدمة للمعلمين بالسعودية باللائحة الجديدة

Ø¥Ø­Ø¯Ù Ø§ÙÙØ¯Ø§Ø±Ø³ Ø¨Ø§ÙØ³Ø¹ÙØ¯ÙØ© - Ø£Ø±Ø´ÙÙÙØ©

السعودية تؤسس إدارة عامة لتطوير الأعمال والمشاريع البلدية

Ø¹ÙÙ ÙØ§ÙØ´ ØªØ£Ø³ÙØ³ Ø§ÙØ¥Ø¯Ø§Ø±Ø© Ø§ÙØ¹Ø§ÙØ© ÙÙÙØ´Ø§Ø±ÙØ¹ Ø§ÙØ¨ÙØ¯ÙØ© Ø¨Ø§ÙØ³Ø¹ÙØ¯ÙØ©

شركة أبحاث:توقعات بنمو القطاع غير النفطي بالسعودية 2.4% في 2019

Ø¹ÙÙ Ø§ÙØ³Ø¹ÙØ¯ÙØ©

سينوبك الصينية توقع عقد خطوط أنابيب لحقل تابع لأرامكو السعودية

ÙÙØ± ØªØ§Ø¨Ø¹ ÙØ´Ø±ÙØ© Ø£Ø±Ø§ÙÙÙ Ø§ÙØ³Ø¹ÙØ¯ÙØ©

السعودية: 285 مليار ريال إنفاق السياحة الوافدة بآخر 3 أعوام

ÙÙØªØ¬Ø¹Ø§Øª Ø³ÙØ§Ø­ÙØ© Ø¨Ø§ÙØ³Ø¹ÙØ¯ÙØ©

فيديو.. نظام التجارة الإلكترونية يرتقي بالبنية التحتية الرقمية بالسعودية

ØµÙØ±Ø© ØªØ¹Ø¨ÙØ±ÙØ© ÙÙØªØ¬Ø§Ø±Ø© Ø§ÙØ¥ÙÙØªØ±ÙÙÙØ©

أرامكو: توقيع اتفاقية استثمار بمشروع مدينة الملك سلمان للطاقة

Ø¬Ø§ÙØ¨ ÙÙ ÙØ±Ø§Ø³Ù Ø§ÙØªÙÙÙØ¹

فيديوجراف..4 مشاريع تُثري الجذب السياحي بالسعودية

Ø§ÙÙÙØ¦Ø© Ø§ÙØ¹Ø§ÙØ© ÙÙØ³ÙØ§Ø­Ø© ÙØ§ÙØªØ±Ø§Ø« Ø§ÙÙØ·ÙÙ Ø§ÙØ³Ø¹ÙØ¯ÙØ©

الخدمة المدنية: نعمل على إعداد لائحة الوظائف للسعوديين بعدة قطاعات

ÙØ²ÙØ± Ø§ÙØ®Ø¯ÙØ© Ø§ÙÙØ¯ÙÙØ© Ø§ÙØ³Ø¹ÙØ¯Ù Ø³ÙÙÙØ§Ù Ø§ÙØ­ÙØ¯Ø§Ù - Ø£Ø±Ø´ÙÙÙØ©

 

"سكني" يطلق 11 مخططاً للأراضي المجانية بالسعودية

Ø¨Ø±ÙØ§ÙØ¬ Ø³ÙÙÙ

الأحد المقبل.. إلزام تدريجي لمنافذ البيع في السعودية بالدفع الإلكتروني

Ø¬ÙØ§Ø² Ø¯ÙØ¹ Ø¥ÙÙØªØ±ÙÙÙ

عطاء التعليمية: انتهاء اكتتاب المؤسسات.. وسعر الطرح 29 ريالاً

ÙØ¯Ø§Ø±Ø³ ØªØ§Ø¨Ø¹Ø© ÙØ´Ø±ÙØ© Ø¹Ø·Ø§Ø¡ Ø§ÙØªØ¹ÙÙÙÙØ©

الأحد القادم.. بدء اكتتاب الأفراد في "عطاء التعليمية"

Ø¥Ø­Ø¯Ù Ø§ÙÙØ¯Ø§Ø±Ø³ Ø§ÙØªØ§Ø¨Ø¹Ø© ÙØ´Ø±ÙØ© Ø¹Ø·Ø§Ø¡ Ø§ÙØªØ¹ÙÙÙÙØ©

السفير السعودي: اتفاقيات التمويل التأجيري مع مصر تدعم سوق العمل

ÙÙØ± ØªØ§Ø¨Ø¹ ÙÙØµÙØ¯ÙÙ Ø§ÙØ³Ø¹ÙØ¯Ù ÙÙØªÙÙÙØ©

المدفوعات السعودية: تأمين 4 آلاف جهاز دفع إلكتروني لمحطات الوقود

Ø¬ÙØ§Ø² Ø¯ÙØ¹ Ø¥ÙÙØªØ±ÙÙÙ

العلامة التجارية لـ"المراعي" السابعة عالمياً بقطاع الألبان

ÙÙØ± ØªØ§Ø¨Ø¹ ÙØ´Ø±ÙØ© Ø§ÙÙØ±Ø§Ø¹Ù Ø§ÙØ³Ø¹ÙØ¯ÙØ©

"كهرباء السعودية" يقترب من أعلى مستوياته في عام

ÙÙØ± ØªØ§Ø¨Ø¹ ÙÙØ´Ø±ÙØ© Ø§ÙØ³Ø¹ÙØ¯ÙØ© ÙÙÙÙØ±Ø¨Ø§Ø¡

"معادن" تقدم ملف زيادة رأس المال لهيئة السوق السعودية

ÙÙØ± ØªØ§Ø¨Ø¹ ÙØ´Ø±ÙØ© Ø§ÙØªØ¹Ø¯ÙÙ Ø§ÙØ¹Ø±Ø¨ÙØ© Ø§ÙØ³Ø¹ÙØ¯ÙØ© (ÙØ¹Ø§Ø¯Ù)

المؤشر السعودي يواصل ارتفاعه للجلسة الرابعة.. والصفقات الخاصة تدعم السيولة

ÙØªØ¹Ø§ÙÙÙÙ Ø¨Ø³ÙÙ Ø§ÙØ£Ø³ÙÙ Ø§ÙØ³Ø¹ÙØ¯ÙØ©

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
الخرافي: "زين السعودية" مستمرة بترقية الشبكة وتعزيز التدفقات

الخرافي: "زين السعودية" مستمرة بترقية الشبكة وتعزيز التدفقات

سوق الأسهم السعودية يغلق بأعلى مستوياته في 20 جلسة

سوق الأسهم السعودية يغلق بأعلى مستوياته في 20 جلسة

السعودية والإمارات ترسلان سفينة تحمل "سماد" للسودان

السعودية والإمارات ترسلان سفينة تحمل "سماد" للسودان

السعودية تحظر استخدام الغاز المسال لأغراض الطهي بالمشاعر المقدسة

السعودية تحظر استخدام الغاز المسال لأغراض الطهي بالمشاعر المقدسة