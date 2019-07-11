تفاصيل لائحة الوظائف التعليمية تتصدر نشرة أخبار "مباشر" بالسعودية

الرياض - مباشر: تصدر إعلان وزارة التعليم السعودية، خلال مؤتمر صحفي، تفاصيل اللائحة الجديدة لسلم الرواتب والوظائف التعليمية المشهد بالمملكة اليوم الخميس.

وعلى مستوى سوق الأسهم، كشفت "عطاء التعليمية" عن انتهاء اكتتاب الموسسات وحددت سعر الطرح، وتقدمت "معادن" بملف زياة رأس المال لهيئة السوق المالية، وأخيرا أنهى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية- تاسي تعاملات اليوم على ارتفاع للجلسة الرابعة على التوالي.

ويرصد "مباشر" أبرز الأحداث بالمملكة على مدار اليوم، إلى جانب تطورات سوق الأسهم وأعمال الشركات في سياق التقرير التالي:

تعرف على مكافأة نهاية الخدمة للمعلمين بالسعودية باللائحة الجديدة

السعودية تؤسس إدارة عامة لتطوير الأعمال والمشاريع البلدية

شركة أبحاث:توقعات بنمو القطاع غير النفطي بالسعودية 2.4% في 2019

سينوبك الصينية توقع عقد خطوط أنابيب لحقل تابع لأرامكو السعودية

السعودية: 285 مليار ريال إنفاق السياحة الوافدة بآخر 3 أعوام

فيديو.. نظام التجارة الإلكترونية يرتقي بالبنية التحتية الرقمية بالسعودية

أرامكو: توقيع اتفاقية استثمار بمشروع مدينة الملك سلمان للطاقة

فيديوجراف..4 مشاريع تُثري الجذب السياحي بالسعودية

الخدمة المدنية: نعمل على إعداد لائحة الوظائف للسعوديين بعدة قطاعات

"سكني" يطلق 11 مخططاً للأراضي المجانية بالسعودية

الأحد المقبل.. إلزام تدريجي لمنافذ البيع في السعودية بالدفع الإلكتروني

عطاء التعليمية: انتهاء اكتتاب المؤسسات.. وسعر الطرح 29 ريالاً

الأحد القادم.. بدء اكتتاب الأفراد في "عطاء التعليمية"

السفير السعودي: اتفاقيات التمويل التأجيري مع مصر تدعم سوق العمل

المدفوعات السعودية: تأمين 4 آلاف جهاز دفع إلكتروني لمحطات الوقود

العلامة التجارية لـ"المراعي" السابعة عالمياً بقطاع الألبان

"كهرباء السعودية" يقترب من أعلى مستوياته في عام

"معادن" تقدم ملف زيادة رأس المال لهيئة السوق السعودية

المؤشر السعودي يواصل ارتفاعه للجلسة الرابعة.. والصفقات الخاصة تدعم السيولة