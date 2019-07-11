ارتفاع مخزونات الغاز الطبيعي الأمريكية بأكثر من التوقعات

مباشر: ارتفعت مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة بأكثر من تقديرات المحللين خلال الأسبوع الماضي.

وكشفت بيانات صادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الخميس، صعود مخزونات الغاز الطبيعي بنحو 81 مليار قدم مكعب خلال الأسبوع المنتهي في 5 يوليو/تموز الماضي، لتصل إلى 2471 مليار قدم مكعب.

وكانت تقديرات المحللين تشير إلى أن مخزونات الغاز الطبيعي بالولايات المتحدة سوف تصعد بمقدار 71 مليار قدم مكعب خلال نفس الفترة.

وعلى أساس سنوي، ارتفعت مخزونات الغاز الطبيعي الأمريكية بمقدار 275 مليار قدم مكعب مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

وبحلول الساعة 2:33 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة للغاز الطبيعي تسليم أغسطس/آب بنحو 0.9 بالمائة إلى 2.47 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.