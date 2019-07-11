أخبار عاجلة

الجامعة العربية: القضية الفلسطينية تواجه تحديات غير مسبوقة -
مصدر نفطي سوري: إصلاح أنبوب غاز "الشاعر" خلال ساعات -
الغضب خسرك إيه؟ -
الرؤية الفنية لمباراة الجزائر ونيجيريا بالدور نصف النهائي.. والمؤتمر الصحفي قبل المباراة -
"وكيل الازهر" يعلن نتيجة اوائل الشهادة الثانوية الأزهرية -
مدينة المعرفة توقع اتفاقية تعاون مع برنامج خدمة ضيوف الرحمن -
دفعة جديدة من أجزاء منظومة "إس-400" تصل تركيا -
أكلة بيتي | كرات الكوردن بلو اللي بنتخانق عليها في المطاعم الشيف مروة الشافعي عملتها بالصوص كمان -
رأي الإعلام الجزائري في مستوي محاربي الصحراء بالكان -
"مدينة المعرفة" توقع عقد أعمال التصاميم لمشروع "داون تاون" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

ارتفاع مخزونات الغاز الطبيعي الأمريكية بأكثر من التوقعات

Google+ Print
ارتفاع مخزونات الغاز الطبيعي الأمريكية بأكثر من التوقعات ارتفاع مخزونات الغاز الطبيعي الأمريكية بأكثر من التوقعات

مباشر: ارتفعت مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة بأكثر من تقديرات المحللين خلال الأسبوع الماضي.

وكشفت بيانات صادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الخميس، صعود مخزونات الغاز الطبيعي بنحو 81 مليار قدم مكعب خلال الأسبوع المنتهي في 5 يوليو/تموز الماضي، لتصل إلى 2471 مليار قدم مكعب.

وكانت تقديرات المحللين تشير إلى أن مخزونات الغاز الطبيعي بالولايات المتحدة سوف تصعد بمقدار 71 مليار قدم مكعب خلال نفس الفترة.

وعلى أساس سنوي، ارتفعت مخزونات الغاز الطبيعي الأمريكية بمقدار 275 مليار قدم مكعب مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

وبحلول الساعة 2:33 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة للغاز الطبيعي تسليم أغسطس/آب بنحو 0.9 بالمائة إلى 2.47 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
مدينة المعرفة توقع اتفاقية تعاون مع برنامج خدمة ضيوف الرحمن

مدينة المعرفة توقع اتفاقية تعاون مع برنامج خدمة ضيوف الرحمن

الخرافي: "زين السعودية" مستمرة بترقية الشبكة وتعزيز التدفقات

الخرافي: "زين السعودية" مستمرة بترقية الشبكة وتعزيز التدفقات

إعلان شركة المعمر لأنظمة المعلومات (ام أي اس) لمساهميها الكرام عن بدء التصويت الالكتروني عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة الأولي .

إعلان شركة المعمر لأنظمة المعلومات (ام أي اس) لمساهميها الكرام عن بدء التصويت الالكتروني عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة الأولي .

سوق الأسهم السعودية يغلق بأعلى مستوياته في 20 جلسة

سوق الأسهم السعودية يغلق بأعلى مستوياته في 20 جلسة