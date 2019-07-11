أداء متباين لبورصات الخليج بجلسة الخميس.. و"السعودي" يقود المكاسب

الرياض- مباشر: شهدت بورصات الخليج أداء متباينا خلال تعاملات اليوم الخميس، حيث استطاعت 4 أسواق أن تغلق تعاملاتها على ارتفاع قادها سوق الأسهم السعودي "تداول"، فيما انخفض أداء 3 بورصات بصدارة البحرين.

وحل سوق الأسهم السعودية بالمرتبة الأولى من حيث الارتفاعات، ليسجل ارتفاعه الرابع على التوالي، وسط تحسن ملحوظ للسيولة بدعم الصفقات الخاصة، حيث أغلق المؤشر العام للسوق "تاسي" مرتفعا 0.7 بالمائة، بمكاسب بلغت 62.66 نقطة، صعد بها إلى مستوى 8,968.23 نقطة.

وارتفعت قيم التداول إلى 3.82 مليار ريال مقابل 2.95 مليارات ريال، بالجلسة السابقة، وارتفعت الكميات إلى 131.8 مليون سهم، مقابل 121.12 مليون سهم بجلسة الأربعاء.

وجاءت بورصة قطر بالمركز الثاني بختام تعاملات اليوم الخميس ليرتفع مؤشرها للجلسة الثالثة على التوالي، بدعم صعود جماعي للقطاعات، وسط انتعاش بالتداولات.

وسجل المؤشر العام نمواً نسبته 0.59 بالمائة، ليصل إلى النقطة 10613.32، ليربح 62.11 نقطة عن مستويات أمس الأربعاء.

وقفزت التداولات اليوم، إذ صعدت السيولة لـ 241.69 مليون ريال، مقابل 177.23 مليون ريال بالأمس، كما ارتفعت أحجام التداول عند 73.37 مليون سهم، علماً بأنها كانت تبلغ 63.51 مليون سهم في الجلسة السابقة.

وجاء سوق أبوظبي للأوراق المالية ثالثا بجلسة اليوم الخميس مدفوعاً بنمو قطاعاته القيادية وعلى رأسها قطاع العقارات.

وزاد المؤشر العام للسوق بنسبة 0.51 بالمائة، بما يُوازي 25.69 نقطة، ليقفز عند مستوى 5052.43 نقطة.

وبلغ حجم التداول 66.448 مليون سهم، بقيمة 205.079 مليون درهم، فيما ارتفعت القيمة السوقية بمقدار 1.75 مليون درهم من 516.870 مليار درهم إلى 518.625 مليار درهم بنهاية جلسة اليوم.

وأخيرا، أنهت المؤشرات الكويتية جلسة يوم الخميس على تباين حيث ارتفع المؤشران العام والأول بنسبة 0.02 و0.14 بالمائة على الترتيب، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسي 0.34 بالمائة.

وفي المقابل أنهت بورصة البحرين جلسة اليوم الخميس على انخفاض بعد هبوط معظم قطاعاتها القيادية، ليغلق متراجعا بنسبة 0.18 بالمائة، بما يُعادل 2.82 نقطة، لتصل إلى 537.09 نقطة نهاية اليوم ، مقابل 1539.91 نقطة في جلسة الأربعاء.

وبلغ حجم التداولات 3.117 مليون سهم، بسيولة 711.378 دينار، في حين هبطت القيمة السوقية بقيمة 15 مليون دينار من 9.666 مليار دينار إلى 9.651 مليار اليوم الخميس.

وأنهى المؤشر العام لسوق مسقط تعاملات اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، متراجعاً 0.12 بالمائة، بإقفاله عند مستوى 3808.32 نقطة، خاسراً 4.67 نقطة، مقارنة بـمستوياته في جلسة أمس الأربعاء.

وجاء تراجع المؤشر بضغط قطاعي الصناعة والخدمات، لينخفض الأول 0.39 بالمائة، مع تراجع المطاحن العُمانية بنسبة 3.61 بالمائة.

وجاء ثالثاً بين التراجعات سوق دبي المالي ليغلق على تراجع مع انخفاض بعض الأسهم القيادية وفي مقدمتها إعمار العقارية والذي تعرض لعمليات جني أرباح باللحظات الأخيرة.

وتراجع المؤشر العام للسوق بنسبة 0.06 بالمائة، بما يُعادل 1.65 نقطة، ليصل إلى مستوى 2685.58 نقطة.

وبلغ حجم التداول 113.78 مليون سهم، بسيولة قدرها 242.668 مليون درهم، في حين هبطت القيمة السوقية بمقدار 288 مليون درهم من 353.401 مليار درهم، إلى 353.113 مليار درهم في نهاية جلسة اليوم.

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