تعرف على مكافأة نهاية الخدمة للمعلمين بالسعودية باللائحة الجديدة

الرياض – مباشر: كشفت وزارة التعليم السعودية عن طريقة احتساب مكافأة نهاية الخدمة للمعلمين، ضمن لائحة سلم الرواتب للوظائف التعليمية.

وأوضحت الوزارة، عبر صفحتها الرسمية على "تويتر"، أنه سيتم احتساب مكافأة نهاية الخدمة وفقا لرتبة الوظيفية وعدد سنوات الخدمة.

وأقر مجلس الوزراء السعودي، في اجتماعه الأخير، اللائحة الخاصة بسلم الرواتب للوظائف التعليمية بالمملكة، والتي من المقرر بدء العمل بها بعد 180 يوما من تاريخ إقرارها.

وكشفت وزارة التعليم بالممكلة النصاب التعليمي في لائحة الوظائف التعليمية:

وحددت الوزارة رحلة مهنة التعليم في اللائحة الجديدة وشروط الترقية من درجة لأخرى:

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