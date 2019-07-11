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احتياطي النقد الأجنبي لدى تركيا يرتفع لأول مرة بـ3 أسابيع

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احتياطي النقد الأجنبي لدى تركيا يرتفع لأول مرة بـ3 أسابيع احتياطي النقد الأجنبي لدى تركيا يرتفع لأول مرة بـ3 أسابيع

مباشر: ارتفع إجمالي احتياطي النقد الأجنبي لدى تركيا بنحو 580 مليون دولار خلال الأسبوع الماضي، ليكون الصعود الأول في نحو ثلاثة أسابيع.

وكشفت التقرير الأسبوعي الصادر عن المركزي التركي، اليوم الخميس، أن إجمالي احتياطات البنك من النقد الأجنبي بلغت 74.124 مليار دولار في الأسبوع المنتهي في 5 يوليو/تموز الجاري وهو أعلى من الرقم المسجل في الأسبوع السابق له والبالغ 73.544 مليار دولار.

وتعتبر الزيادة المسجلة في الأسبوع الماضي هي الأولى بعد أسبوعين متتاليين من الهبوط في حجم احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي في البلاد.

كما شهدت احتياطيات المركزي التركي من الذهب زيادة بنحو 271 مليون دولار في الأسبوع الماضي لتصل إلى مستوى 23.124 مليار دولار.

وبالنسبة لكافة احتياطات البنك (النقد الأجنبي والذهب معاً)، فصعدت إلى مستوى 97.248 مليار دولار في الأسبوع الماضي مقابل 96.397 مليار دولار المسجلة في الأسبوع السابق له.

أما على أساس سنوي، فإن إجمالي احتياطات تركيا من الذهب والنقد الأجنبي شهدت انخفاضاً بنسبة 4.68 بالمائة في الأسبوع الماضي مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي عندما كانت الاحتياطات كافة تبلغ 102.023 مليار دولار.

وبحلول الساعة 1:51 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفعت الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.2 بالمائة لتهبط الورقة الخضراء إلى 5.6655 ليرة.

مباشر (اقتصاد)

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