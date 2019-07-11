المركزي الأوروبي "جاهز ومستعد" لتخفيف سياسته النقدية

مباشر: يرى صناع السياسة بالمركزي الأوروبي أن تزايد حالة عدم اليقين حيال اقتصاد منطقة اليورو يعني أن البنك يجب أن يكون "جاهز ومستعد" لبدء إجراءات تحفيز جديدة.

وأوضح محضر اجتماع البنك عن الشهر الماضي والصادر اليوم الخميس، أن التدابير المحتملة التي يجب النظر فيها شملت إمكانية توسيع وتعزيز التوقعات المستقبلية واستئناف صافي مشتريات الأصول وخفض معدلات الفائدة.

وبحسب محضر الاجتماع، فإن عدد من التقارير بشأن الاقتصاد كشفت عن تدهور في الأداء منذ الاجتماع الذي عقد يومي 5 و6 يونيو/حريزان الماضي، والذي من شأنه زيادة فرصة تطبيق التحفيز عاجلاً وليس آجلاً.

وأوضح صناع السياسة بالمركزي الأوروبي أنه كان هناك اتفاق على نطاق واسع على أنه في ضوء حالة عدم اليقين المتزايدة والتي من المحتمل أن تستمر في المستقبل، فإن البنك يجب أن يكون جاهزاً ومستعداً لتخفيف موقف سياسته النقدية بشكل أكبر.

وقال مسؤولو البنك إن معدل التضخم يظل بعيداً عن هدف التضخم والبالغ أقل قليلاً من 2 بالمائة.

ومن المقرر أن يعقد المركزي الأوروبي اجتماع السياسة النقدية القادم يومي 24 و25 يوليو/تموز مع تحديث توقعات البنك الاقتصادية.