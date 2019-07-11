"ميفك ريت" توزع 27.6 مليون ريال على مالكي الوحدات

الرياض- مباشر: أعلنت شركة الشرق الأوسط للاستثمار المالي "ميفك كابيتال" عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق ميفك ريت" عن الفترة من بداية الصندوق حتى 30 يونيو من عام 2019م بإجمالي 27.57 مليون ريال توزع على 73.28 مليون وحدة.

وأوضحت الشركة في بيان على تداول اليوم الخميس أنه سيتم توزيع 0.3762 ريال لكل وحدة، تمثل 3.76 بالمائة، من السعر الأولي للوحدة، وتصل نسبتها إلى 3.61 بالمائة من صافي قيمة الأصول كما بنهاية النصف الأول من 2019.

وأشارت إلى أن أحقية التوزيعات لمالكي الوحدات بنهاية يوم الاثنين 29 يوليو / تموز الجاري (نهاية يوم التداول 25 يوليو 2019).

كما نوهت إلى أنه سيتم دفع التوزيعات خلال 20 يوم عمل من تاريخ الاستحقاق.

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