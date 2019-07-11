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الشرطة النيجيرية تطلق الرصاص على مجموعة احتجاجية من الحركة الإسلامية

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وقال شهود لـ"رويترز" إن قوات الشرطة النيجيرية اليوم الخميس أطلقت الرصاص والغاز المسيل للدموع أثناء اشتباك مع مجموعة دينية كانوا ينظمون احتجاجا في العاصمة أبوجا.

© REUTERS / Sani/Nigeria Emergency Management Agency

وسمع شاهدان من رويترز صوت أعيرة نارية ورأى أحدهما رجال الشرطة وهم يطلقون أسلحتهم في محاولة لتفريق المئات الذين تجمعوا خارج المباني الحكومية للمطالبة بالإفراج عن زعيمهم.

وقال شاهد رويترز إنه لا يبدو أن الشرطة كانت تستهدف المحتجين، لكن يبدو أنها كانت تطلق رصاصا حيا.

واندلعت المواجهة بعد يومين من اشتباكات مع الشرطة خلفت قتيلين على الأقل فضلا عن اعتقال 40 محتجا.

وكان المتظاهرون يركضون ويقذفون الحجارة بينما حاولت الشرطة تفريق الحشود. ورأى شاهد الشرطة تعتقل ما لا يقل عن عشرة محتجين.

ولم يرد متحدث باسم الشرطة على مكالمة هاتفية أو رسائل نصية لطلب التعليق.

وقالت الحركة الإسلامية في نيجيريا، إنها ستواصل الاحتجاج حتى يتم إطلاق سراح زعيمها إبراهيم زكزكي المحتجز منذ عام 2015.

وأغلق البرلمان النيجيري أبوابه بعد إطلاق رصاص خلال مواجهة عنيفة بين الجانبين. وحمل كل جانب الطرف الآخر مسؤولية إطلاق النار.

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