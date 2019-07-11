"داو جونز" يتجاوز 27 ألف نقطة للمرة الأولى في تاريخه

مباشر: ارتفع مؤشر "داو جونز" للأسهم الأمريكية مستوى 27 ألف نقطة للمرة الأولى في تاريحه خلال بداية تداولات اليوم الخميس، مع إشارات الفيدرالي بشأن إمكانية خفض الفائدة.

وكانت أسهم الرعاية الصحية الأفضل أداءً في "وول ستريت"، بقيادة سهم "يونيتد هيلث" الذي ارتفع نحو 4 بالمائة.

وصرح رئيس الاحتياطي الفيدرالي بالأمس أن حالات عدم اليقين تزايدت في الأشهر الأخيرة، مشيراً إلى أن البنك سيتصرف بالشكل الذي يحتاجه الاقتصاد.

كما كشف محضر الفيدرالي أن العديد من صناع السياسة النقدية في المركزي الأمريكي يرون حجة قوية لخفض معدل الفائدة.

وأظهرت بيانات اقتصادية اليوم، تراجع طلبات إعانة البطالة الأمريكية لأدنى مستوى في 3 أشهر، بينما ارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بأكثر من التوقعات.

وبحلول الساعة 1:50 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 0.5 بالمائة إلى 26996 نقطة، بعد أن وصل إلى مستوى 27007 نقطة في وقت سابق من الجلسة.

كما صعد "ستاندرد آند بورز" الأوسع نطاقاً بنسبة 0.2 بالمائة إلى 3000.4 نقطة.

أما المؤشر التكنولوجي "ناسداك" فثد واصل الصعود لمستوى قياسي حيث ارتفع بنحو 0.4 بالمائة مسجلاً 8213 نقطة.

وخلال نفس الفترة، انخفض مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنسبة 0.2 بالمائة إلى 96.994.