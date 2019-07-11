"معادن" تقدم ملف زيادة رأس المال لهيئة السوق السعودية

الرياض- مباشر: أعلنت شركة التعدين العربية السعودية "معادن" عن تقديم ملف زيادة رأس المال عن طريق تحويل الدين المستحق لصندوق الاستثمارات العامة، لأسهم، إلى هيئة السوق المالية السعودية.

وقالت الشركة في بيان على "تداول"، اليوم الخميس إنها ستقوم بالإعلان عن أية تطورات مستقبلية بهذا الخصوص في حينها.

وأوصى مجلس إدارة "معادن" الشهر الماضي، بزيادة رأس مال الشركة عن طريق تحويل الدين المستحق لـصندوق الاستثمارات العامة والبالغ 796.37 مليون دولار (ما يعادل 2.99 مليار ريال) إلى أسهم.

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