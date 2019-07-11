السعودية تدعو الشركات المصرية لتوفيق أوضاعها لتصدير المنتجات البلاستيكية

القاهرة- مباشر: بحث رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة ورئيس شعبة البلاستيك بغرفة الصناعات الكيماوية، مع ممثلي الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة آليات تطبيق القرار الصادر من الهيئة السعودية، بإلزام الشركات المصدرة للبلاستيك للسوق السعودي بالضوابط الصادر بها اللائحة الفنية للبلاستيك القابل للتحليل.

وأضاف خالد أبو المكارم، اليوم الخميس، أنه تم تقديم تقرير تفصيلي لتعريف الشركات باللائحة، ومتطلباتها، وكيفية التسجيل، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأشار إلى أن خالد مرسي رئيس مجلس ادارة سامورال تقديم العرض الخاص بمتطلبات تسجيل الشركات المصرية بعد استيفائها لمتطلبات اللائحة والذي يأتي على راسها أن يكون لدى المصنع نظام ادارة بيئة فعال، ويرتبط بهذا اقرار المورد بالمطابقة للاشتراطات.

وجاء ذلك خلال تنظيم المجلس لقاء حضره ممثلو نحو 200 شركة من منتجي ومصنعي البلاستيك المصريين وممثلي الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

منوهاً إلى أن اللائحة السعودية تطبق على جميع المنتجات المصنعة، من بلاستيك البولي بروبلين والبولي ايثلين والتي تستخدم غالبا لفترات قصيرة، ثم يتخلص منها بعد ذلك، وفقا لحدود السماكة 250 ميكرون المنصوص عليها في المواصفات القياسية المعتمدة، حيث تلزم هذه اللائحة بوجوب أن تكون قابلة للتحلل بعملية التحلل بالأكسدة ثم حيويا.

وأشار ابو المكارم إلى أن متطلبات الترخيص، تتضمن باستخدام الشعار أن يكون للمنشأة، سجلا تجاريا، وأن تستوفى إجراءات تقويم المطابقة للائحة الفنية، بناء على تقرير اختبار من مختبر مقبول، مستوفيا لمتطلبات اللائحة وللمواصفات القياسية مع الالتزام بتثبيت الشعار على المنتج، بالطريقة الصحيحة الموضوعة فى اللائحة.

وقال إنه عند ضبط أي مخالفة لأحكام هذه اللائحة، فعلى الجهات الرقابية، وسلطات مسح السوق، اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإزالة المخالفة، وآثارها في السوق، ولها في سبيل ذلك تكليف الجهة المخالفة المسئولة عن وضع أو عرض المنتجات المخالفة بسحبها من المستودعات أو السوق، لتصحيح المخالفة.

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