محدث.. الدولار يواصل خسائره عالمياً بعد بيانات اقتصادية

مباشر: واصل الدولار الأمريكي خسائره أمام العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الخميس، بعد بيانات اقتصادية ومع تلميحات بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض معدل الفائدة.

وكشفت بيانات اقتصادية اليوم عن تباطؤ مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي لكنه تفوق على توقعات المحللين، في حين تراجعت طلبات إعانة البطالة الأمريكية لأدنى مستوى في 3 أشهر.

وفي شهادة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمام الكونجرس أمس صرح بأن حالات عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية تزايدت في الأشهر الأخيرة، وعلى الصعيد الدولي بشكل خاص.

وأكد باول على أن التوترات التجارية والمخاوف بشأن النمو الاقتصادي العالمي تضغط على النشاط الاقتصادي والتوقعات المستقبلية.

ومن ناحية أخرى أظهر محضر الاجتماع الأخير لبنك الاحتياطي الفيدرالي أمس استعداده لخفض معدل الفائدة إذا استمر الاقتصاد في المعاناة خلال الفترة المقبلة.

وبحلول الساعة 1:20 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض الدولار أمام اليورو بنحو 0.1 بالمائة ليصل إلى 1.1266 دولار، كما تراجع أمام الين بنسبة 0.2 بالمائة مُسجلاً 108.26 ين.

وهبطت العملة الأمريكية أمام الجنيه الإسترليني بنسبة 0.4 بالمائة عند 1.2556 دولار، كما تراجعت أمام الفرنك السويسري بنحو 0.2 بالمائة مُسجلة 0.9872 فرنك.

وخلال تلك الفترة تراجع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.2 بالمائة إلى 96.922.