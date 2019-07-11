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فرنسا تقر ضريبة رقمية على شركات التكنولوجيا الأمريكية

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فرنسا تقر ضريبة رقمية على شركات التكنولوجيا الأمريكية فرنسا تقر ضريبة رقمية على شركات التكنولوجيا الأمريكية

مباشر: أقر مجلس الشيوخ في فرنسا فرض ضريبة على إيرادات عملاقة التكنولوجيا مثل جوجل وأمازون وفيسبوك.

ومن المقرر تطبيق الضريبة المقترحة والبالغة 3 بالمائة على الإيرادات الفرنسية لنحو 30 شركة رئيسية معظمها من الولايات المتحدة.

وقال وزير المالية الفرنسي "برونو لو مير" في بيان اليوم الخميس، إن فرنسا دولة سيادية وتقرر القواعد الضريبية الخاصة بها، وسيظل هذا هو الحال.

ويأتي القرار الفرنسي على الرغم من تحذير إدارة الرئيس دونالد بأنه من غير العادل استهداف الشركات الأمريكية.

وكان ترامب أمر بالأمس بالتحقيق في الضريبة الرقمية الفرنسية المخططة على شركات التكنولوجيا.

وقال الممثل التجاري الأمريكي "روبرت لايتهايرز" إن الولايات المتحدة ستقوم بالتحقيق عما إذا كانت الضريبة الفرنسية عنصرية أو غير معقولة أو تقوم بتقييد تجارة الولايات المتحدة.

مباشر (اقتصاد)

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