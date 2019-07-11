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طلبات إعانة البطالة الأمريكية تتراجع لأدنى مستوى بـ3 أشهر

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طلبات إعانة البطالة الأمريكية تتراجع لأدنى مستوى بـ3 أشهر طلبات إعانة البطالة الأمريكية تتراجع لأدنى مستوى بـ3 أشهر

مباشر: تراجع عدد الأشخاص المتقدمين للحصول على إعانة البطالة في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى في أكثر من ثلاثة أشهر.

وكشفت بيانات صادرة عن وزارة العمل الأمريكية، اليوم الخميس، أن طلبات إعانة البطالة الجديدة بلغت 209 ألف طلب في الأسبوع المنتهي في 6 يوليو/تموز الجاري وهو أقل بنحو 13 ألف طلب عن مستويات الأسبوع السابق له بعد التعديل بالرفع.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن طلبات إعانة البطالة بأكبر حول العالم سوف تتراجع إلى 220 ألف طلب في الأسبوع الماضي.

وبالنسبة للمتوسط الأسبوعي لطلبات إعانة البطالة خلال الأربعة أسابيع الماضية، فسجل 219.250 ألف طلب وهو أقل بنحو 3250 طلب عن أرقام الأسبوع السابق له بعد التعديل كذلك بالرفع.

أما طلبات إعانة البطالة المستمرة في الولايات المتحدة، فشهدت زيادة 27 ألف طلب في الأسبوع المنتهي في 29 يونيو/حريزان الماضي لتصل إلى 1.723 مليون طلب.

وبحلول الساعة 12:47 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفضت العملة الأمريكية مقابل نظيرتها الأوروبية الموحدة بنحو 0.2 بالمائة ليسجل اليورو 1.1272 دولار.

مباشر (اقتصاد)

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