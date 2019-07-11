المؤشر السعودي يواصل ارتفاعه للجلسة الرابعة.. والصفقات الخاصة تدعم السيولة

الرياض - مباشر: أنهى المؤشر سوق الأسهم السعودية، جلسة اليوم الخميس باللون الأخضر، ليسجل ارتفاعه الرابع على التوالي، وسط تحسن ملحوظ للسيولة بدعم الصفقات الخاصة.

وأغلق المؤشر العام للسوق "تاسي" مرتفعا 0.7 بالمائة، بمكاسب بلغت 62.66 نقطة، صعد بها إلى مستوى 8,968.23 نقطة.

وارتفعت قيم التداول إلى 3.82 مليار ريال مقابل 2.95 مليارات ريال، بالجلسة السابقة، وارتفعت الكميات إلى 131.8 مليون سهم، مقابل 121.12 مليون سهم بجلسة الأربعاء.

وشهد سوق الأسهم السعودية "تداول"، اليوم الخميس تنفيذ 23 صفقة خاصة، على عدد من الأسهم، بقيمة إجمالية بلغت 758.75 مليون ريال.

وغلب اللون الأخضر على أداء القطاعات، وتصدر "المرافق العامة" المكاسب بارتفاع نسبته 3.34 بالمائة، وصعد قطاع البنوك 0.92 بالمائة، وبلغت مكاسب قطاع المواد الأساسية 0.51 بالمائة.

واقتصرت الخسائر على 5 قطاعات، بصدارة "الإعلام" الذي هبط 0.54 بالمائة، وسجل قطاع الاتصالات خسائر هامشية بنسبة 0.02 بالمائة.

وعلى مستوى أداء الأسهم، شملت المكاسب 110 سهم مقابل 63 سهما، أغلقت باللون الأحمر، وجاء إغلاق 16 سهما بدون تغيير.

وتصدر سهم "الخليجية العامة"، الأسهم الرابحة، بارتفاع نسبته 10 بالمائة، وجاء سهم "العربي" في صدارة الخسائر، بعد هبوطه بنحو 3 بالمائة.

الموازي

وفيما يخص السوق الموازي "نمو"، فقد أغلق متراجعا 0.68 بالمائة، فاقدا 26.01 نقطة من رصيده هبط بها إلى مستوى 3,773.99 نقطة.

وتصدر "أبو معطي" الخسائر بتراجع نسبته 5.71 بالمائة، وسجل "الصمعاني" أعلى المكاسب بارتفاع نسبته 8.13 بالمائة.

وأنهى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية، تعاملات أمس الأربعاء، باللون الأخضر، ليواصل ارتفاعه لليوم الثالث على التوالي، وأغلق "الموازي" بارتفاع ملحوظ.

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