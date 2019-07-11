أخبار عاجلة

الجامعة العربية: القضية الفلسطينية تواجه تحديات غير مسبوقة -
مصدر نفطي سوري: إصلاح أنبوب غاز "الشاعر" خلال ساعات -
الغضب خسرك إيه؟ -
الرؤية الفنية لمباراة الجزائر ونيجيريا بالدور نصف النهائي.. والمؤتمر الصحفي قبل المباراة -
"وكيل الازهر" يعلن نتيجة اوائل الشهادة الثانوية الأزهرية -
مدينة المعرفة توقع اتفاقية تعاون مع برنامج خدمة ضيوف الرحمن -
دفعة جديدة من أجزاء منظومة "إس-400" تصل تركيا -
أكلة بيتي | كرات الكوردن بلو اللي بنتخانق عليها في المطاعم الشيف مروة الشافعي عملتها بالصوص كمان -
رأي الإعلام الجزائري في مستوي محاربي الصحراء بالكان -
"مدينة المعرفة" توقع عقد أعمال التصاميم لمشروع "داون تاون" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

الأحد المقبل.. إلزام تدريجي لمنافذ البيع في السعودية بالدفع الإلكتروني

Google+ Print
الأحد المقبل.. إلزام تدريجي لمنافذ البيع في السعودية بالدفع الإلكتروني الأحد المقبل.. إلزام تدريجي لمنافذ البيع في السعودية بالدفع الإلكتروني

الرياض – مباشر: قال البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري بالسعودية، إن الإلزام التدريجي لجميع منافذ البيع بمختلف الأنشطة التجارية بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني يبدأ يوم الأحد المقبل.

وأضاف البرنامج، عبر حسابه الرسمي على "تويتر" اليوم الخميس، إن الدفع الإلكتروني يتيح للمستهلك حرية استخدام وسائل الدفع المختلفة إضافة إلى النقد، وذلك ضمن مبادرة "إلزام المتاجر ومنافذ البيع بالدفع الإلكتروني" إحدى مبادرات البرنامج.

وأشار البرنامج، إلى أنه سيتم البدء في متابعة التطبيق بالتعاون مع وزارة التجارة والاستثمار ووزارة الشؤون البلدية والقروية ومؤسسة النقد العربي السعودي تدريجياً اعتبارا من 14 يوليو/ تموز 2019 بإلزام محطات الوقود ومراكز الخدمة التابعة لها بتوفير الخدمات الإلكترونية.

ولفت البرنامج، إلى أنه تم تحديد خطة زمنية من 6 مراحل لجميع منافذ البيع بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني بشكل مرحلي لكافة القطاعات، على أن يتم تنفيذ القرار بشكل كامل على كافة الأنشطة التجارية بتاريخ 25 أغسطس/أب 2020.

وكشف البرنامج الوطني لمكافحة التستر بالسعودية، في وقت سابق، عن تطبيق قرار إلزام محطات الوقود بتوفير الدفع الإلكتروني عبر "مدى" اعتبارا من 17 يوليو/ تموز الجاري.

وذكرت وزارة الشؤون البلدية والقروية، أواخر مارس/ آذار الماضي، أنه تم إلزام مشغلي محطات الوقود بالمملكة السعودية بتوفير خدمة نظام المدفوعات الوطنية "مدى" قبل 14 يوليو/تموز 2019.

ترشيحات:

الخدمة المدنية: نعمل على إعداد لائحة الوظائف للسعوديين بـ3 مجالات

تعرف على سلم الرواتب والعلاوات للمعلمين بالسعودية في اللائحة الجديدة

أرامكو السعودية توقع عقوداً بـ18مليار دولار لرفع إنتاج الخام والغاز

سينوبك الصينية توقع عقد خطوط أنابيب لحقل تابع لأرامكو السعودية

تحليل.. نمو متسارع للقطاع الخاص السعودي نحو مستهدفات 2030

المدفوعات السعودية: تأمين 4 آلاف جهاز دفع إلكتروني لمحطات الوقود

شركة أبحاث:توقعات بنمو القطاع غير النفطي بالسعودية 2.4% في 2019

السعودية: 285 مليار ريال إنفاق السياحة الوافدة بآخر 3 أعوام

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
الخرافي: "زين السعودية" مستمرة بترقية الشبكة وتعزيز التدفقات

الخرافي: "زين السعودية" مستمرة بترقية الشبكة وتعزيز التدفقات

سوق الأسهم السعودية يغلق بأعلى مستوياته في 20 جلسة

سوق الأسهم السعودية يغلق بأعلى مستوياته في 20 جلسة

السعودية والإمارات ترسلان سفينة تحمل "سماد" للسودان

السعودية والإمارات ترسلان سفينة تحمل "سماد" للسودان

السعودية تحظر استخدام الغاز المسال لأغراض الطهي بالمشاعر المقدسة

السعودية تحظر استخدام الغاز المسال لأغراض الطهي بالمشاعر المقدسة