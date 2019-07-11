الأحد المقبل.. إلزام تدريجي لمنافذ البيع في السعودية بالدفع الإلكتروني

الرياض – مباشر: قال البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري بالسعودية، إن الإلزام التدريجي لجميع منافذ البيع بمختلف الأنشطة التجارية بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني يبدأ يوم الأحد المقبل.

وأضاف البرنامج، عبر حسابه الرسمي على "تويتر" اليوم الخميس، إن الدفع الإلكتروني يتيح للمستهلك حرية استخدام وسائل الدفع المختلفة إضافة إلى النقد، وذلك ضمن مبادرة "إلزام المتاجر ومنافذ البيع بالدفع الإلكتروني" إحدى مبادرات البرنامج.

وأشار البرنامج، إلى أنه سيتم البدء في متابعة التطبيق بالتعاون مع وزارة التجارة والاستثمار ووزارة الشؤون البلدية والقروية ومؤسسة النقد العربي السعودي تدريجياً اعتبارا من 14 يوليو/ تموز 2019 بإلزام محطات الوقود ومراكز الخدمة التابعة لها بتوفير الخدمات الإلكترونية.

ولفت البرنامج، إلى أنه تم تحديد خطة زمنية من 6 مراحل لجميع منافذ البيع بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني بشكل مرحلي لكافة القطاعات، على أن يتم تنفيذ القرار بشكل كامل على كافة الأنشطة التجارية بتاريخ 25 أغسطس/أب 2020.

وكشف البرنامج الوطني لمكافحة التستر بالسعودية، في وقت سابق، عن تطبيق قرار إلزام محطات الوقود بتوفير الدفع الإلكتروني عبر "مدى" اعتبارا من 17 يوليو/ تموز الجاري.

وذكرت وزارة الشؤون البلدية والقروية، أواخر مارس/ آذار الماضي، أنه تم إلزام مشغلي محطات الوقود بالمملكة السعودية بتوفير خدمة نظام المدفوعات الوطنية "مدى" قبل 14 يوليو/تموز 2019.

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