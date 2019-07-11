"سكني" يطلق 11 مخططاً للأراضي المجانية بالسعودية

الرياض- مباشر: أعلن برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان السعودية، عن إضافة 11 مخططاً سكنياً جديداً عبر بوابته الإلكترونية ضمن المخططات السكنية للأراضي التي يستمر البرنامج في طرحها شهريًا.

وأوضحت وزارة الإسكان في بيانٍ صحفي نشر اليوم الخميس، أنها فعلت الاختيار الإلكتروني لـ11 مخططًا جديدًا موزعة على 4 مناطق توفر نحو 9698 أرضًا مجانية جاري استكمال أعمال البنية التحتية فيها.

وتابع البيان: تشمل التجهيزات شبكات المياه والكهرباء والاتصالات والإنارة والأرصفة وسفلتة الطرق والمسطحات الخضراء والحدائق وغيرها، بالإضافة لتخصيص عدد من المواقع للمرافق الخدمية العامة.

وتضمنت المخططات الجديدة 7 مخططات بمنطقة عسير توفر أكثر من 7995 قطعة أرض، شملت مخططين بمحافظة محايل عسير أولها مخطط "حميد العلايا" والذي يضم 274 أرضا، والآخر مخطط "سحبان" 2284 أرضا، إضافة إلى مخطط "المجاردة" 610 قطع أراضي، ومخطط "منح شمال أبها" الذي يضم 2178 قطعة أرض، ومخطط "عفراء بلقرن" 49 أرضا، ومخطط "العيرية" بمحافظة بارق 450 أرضا، ومخطط "جبل ظلم" بسراة عبيدة 534 قطعة أرض.

كما أضاف "سكني" 4 مخططات أخرى جديدة في عدد من المناطق منها مخططين في منطقة الرياض توفر 348 قطعة أرض للحجز أمام المواطنين، هي مخطط "حريملاء" بواقع 169 قطعة أرض، ومخطط "الحريق" بنحو 179 أرضا، ومخطط "حبس المجوبة" بمحافظة الحجرة التابعة لمنطقة الباحة الذي يضم نحو 703 قطع أراضي، ومخطط "طريف" بمنطقة الحدود الشمالية والذي يوفر 652 قطعة أرض.

وبينت الوزارة، أنه أصبح بإمكان المستفيد المسجل في وزارة الإسكان زيارة البوابة الإلكترونية لبرنامج "سكني" ثم اختيار "الحلول السكنية".

وأشارت إلى أن هذه الخطوات تأتي في إطار توفير خيارات أكثر للمواطنين تمكّنهم من الحصول على المسكن الملائم الذي يلبي رغباتهم، بما يرفع من نسبة التملّك السكني إلى 60% بحلول عام 2020 والوصول إلى 70 بالمائة بحلول عام 2030 وفقاً لمستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030.

يذكر أن برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان قد خصص نحو 207.296 قطعة أرض في مختلف مناطق المملكة منها 50 ألف قطعة مجانية تم تخصيصها هذا العام، حيث تتواصل عمليات تسليم الأراضي المجانية في مختلف المناطق.

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