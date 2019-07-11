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إعلان تصحيحي من شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني بخصوص إعلان شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني عن دعوة مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول )

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إعلان تصحيحي من شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني بخصوص إعلان شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني عن دعوة مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول ) إعلان تصحيحي من شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني بخصوص إعلان شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني عن دعوة مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول )
بند توضيح تاريخ الاعلان المنشور مسبقاً على موقع السوق المالية (تداول) المراد تصحيحه 1440-11-07 الموافق 2019-07-10 البيان الخاطئ في الاعلان السابق ورد في الإعلان السابق عن التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين لعضوية مجلس إدارة الشركة للدورة القادمة والتي تبدأ اعتباراً من 8/8/2019م، لمدة ثلاث سنوات تنتهي في 7/8/2020م تصحيح الخطأ التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين لعضوية مجلس إدارة الشركة للدورة القادمة والتي تبدأ اعتباراً من 8/8/2019م، لمدة ثلاث سنوات تنتهي في 7/8/2022م الملفات الملحقة    down-pdf-ico.png

مباشر (اقتصاد)

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