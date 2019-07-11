إعلان تصحيحي من شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني بخصوص إعلان شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني عن دعوة مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول )