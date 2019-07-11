ارتفاع يتجاوز التوقعات لأسعار المستهلكين بالولايات المتحدة خلال يونيو

مباشر: تباطأ تضخم المستهلكين في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي لكنه جاء أفضل من التوقعات، في إشارة جيدة قد تقلص آمال خفض معدل الفائدة الأمريكية.

وأظهرت بيانات صادرة عن مكتب إحصاءات العمل الأمريكي، اليوم الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة ارتفع بنسبة 1.6 بالمائة خلال الإثنى عشرة شهراً المنتهية في يونيو/حريزان الماضي وهو أدنى مستوى في نحو أربعة أشهر، ومقابل زيادة 1.8 بالمائة في مايو/آيار السابق له.

وعلى أساس شهري، فإن معدل التضخم المعدل موسمياً سجل 0.1 بالمائة في شهر يونيو/حريزان الماضي وهي نفس الزيادة المسجلة في الشهر السابق له.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن مؤشر أسعار المستهلكين في أكبر اقتصاد بالعالم لن يشهد تغييرات تذكر في الشهر الماضي.

وبحسب البيانات، فإن مؤشر الغذاء شهد زيادة بنسبة 1.9 بالمائة خلال الشهر الماضي على أساس سنوي فيما تراجع مؤشر الطاقة بنحو 3.4 بالمائة بالفترة نفسها.

أما بالنسبة لمعدل التضخم الأساسي والذي يستبعد تكاليف الغذاء والطاقة، فسجل 2.1 بالمائة في الـ12 شهراً المنتهية في يونيو/حريزان الماضي مقابل 2 بالمائة المسجلة في الشهر السابق له على أساس سنوي.

وعلى أساس شهري، فإن مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي ارتفع بنسبة 0.3 بالمائة خلال الشهر الماضي وهي أكبر زيادة شهرية في نحو عام ونصف العام ومقارنة مع صعود 0.1 بالمائة المسجل في الشهر السابق له.

وبحلول الساعة 12:37 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع الدولار مقابل اليورو بنسبة 0.2 بالمائة لتصعد العملة الأوروبية الموحدة إلى 1.1273 دولار.