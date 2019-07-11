إعلان شركة الشرق الأوسط للاستثمار المالي "ميفك كابيتال" عن توزيع أرباح على مالكي وحدات صندوق ميفك ريت

تعلن شركة الشرق الأوسط للاستثمار المالي "ميفك كابيتال" عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق ميفك ريت عن الفترة من بداية الصندوق حتى 30 يونيو من عام 2019م على النحو التالي :

1- إجمالي الأرباح الموزعة 27,566,732 ريال سعودي.

2- ستكون التوزيعات النقدية على أساس 73,276,800 وحدة قائمة.

3- قيمة الربح الموزع يبلغ 0.3762 ريال لكل وحدة، ونسبتها إلى السعر الأولي للوحدة هو 3.76%

4- نسبة التوزيع تبلغ 3.61% من صافي قيمة الأصول كما في يوم الأحد، بتاريخ 1440/10/27هـ الموافق 2019/06/30م.

5- ستكون أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم الاثنين بتاريخ 1440/11/26هـ الموافق 2019/07/29م (نهاية يوم التداول بتاريخ 1440/11/22هـ الموافق 2019/07/25م)

6- سيتم دفع التوزيعات خلال (20) يوم عمل من تاريخ الاستحقاق.

كما يود مدير الصندوق تذكير مالكي الوحدات الكرام بتحديث بياناتهم لدى البنوك التي بها حساباتهم لضمان إيداع أرباحهم المستحقة في حساباتهم مباشرة.