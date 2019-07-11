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إعلان إلحاقي من الشركة الأهلية للتأمين التعاوني بخصوص اعلان الشركة عن دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة تخفيض رأس مال الشركة (الاجتماع الأول)

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إعلان إلحاقي من الشركة الأهلية للتأمين التعاوني بخصوص اعلان الشركة عن دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة تخفيض رأس مال الشركة (الاجتماع الأول) إعلان إلحاقي من الشركة الأهلية للتأمين التعاوني بخصوص اعلان الشركة عن دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة تخفيض رأس مال الشركة (الاجتماع الأول)
بند توضيح مقدمة إلحاقاً لإعلان الشركة والمنشور على موقع تداول بتاريخ 07/11/1440هـ (الموافق 10/07/2019م) بخصوص دعوة الشركة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة تخفيض رأس مال الشركة ( الاجتماع الأول ). ترفق الشركة المستندات الداعمة لبند جدول الإعمال رقم (2) (المادة الثامنة من النظام الأساسي قبل وبعد التخفيض) تاريخ الاعلان السابق للتطور على موقع شركة السوق المالية (تداول) 1440-11-07 الموافق 2019-07-10 التغير الحاصل على التطوير ترفق الشركة المستندات الداعمة لبند جدول الإعمال رقم (2) (المادة الثامنة من النظام الأساسي قبل وبعد التخفيض) الأثر المالي للتغير الحاصل لا يوجد أثر مالي الملفات الملحقة    down-pdf-ico.png

مباشر (اقتصاد)

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