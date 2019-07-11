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الخدمة المدنية: نعمل على إعداد لائحة الوظائف للسعوديين بـ3 مجالات

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الخدمة المدنية: نعمل على إعداد لائحة الوظائف للسعوديين بـ3 مجالات الخدمة المدنية: نعمل على إعداد لائحة الوظائف للسعوديين بـ3 مجالات

الرياض – مباشر: قال وزير الخدمة المدنية بالمملكة العربية ، اليوم الخميس، إن الوزارة تعمل على إعداد لوائح الوظائف الصحية والهندسية والدبلوماسية.

وأضاف سليمان الحمدان، خلال مؤتمر صحفي عقدته الوزارة مع وزارة التعليم للكشف عن تفاصيل سلم الرواتب للوظائف التعليمية، أن اللائحة ستكون نافذة بعد 180 يوما من إقرارها.

وتابع الوزير: "هذ اليوم هو محطة تاريخية في مسيرة التعليم بالمملكة".

ومن جانبه، قال وزير التعليم بالمملكة، إن لائحة الوظائف التعليمية الجديدة تمثل نقلة نوعية بالتعليم في السعودية. 

وأضاف حمد آل الشيخ، أن اللائحة ستنقل التعليم بالمملكة من وظيفة لمهنة، مؤكدا أن المعلم هو أهم ركن في تنمية التعليم.

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تعرف على سلم الرواتب والعلاوات للمعلمين بالسعودية في اللائحة الجديدة

مباشر (اقتصاد)

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