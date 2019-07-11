الخدمة المدنية: نعمل على إعداد لائحة الوظائف للسعوديين بـ3 مجالات

الرياض – مباشر: قال وزير الخدمة المدنية بالمملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، إن الوزارة تعمل على إعداد لوائح الوظائف الصحية والهندسية والدبلوماسية.

وأضاف سليمان الحمدان، خلال مؤتمر صحفي عقدته الوزارة مع وزارة التعليم للكشف عن تفاصيل سلم الرواتب للوظائف التعليمية، أن اللائحة ستكون نافذة بعد 180 يوما من إقرارها.

وتابع الوزير: "هذ اليوم هو محطة تاريخية في مسيرة التعليم بالمملكة".

ومن جانبه، قال وزير التعليم بالمملكة، إن لائحة الوظائف التعليمية الجديدة تمثل نقلة نوعية بالتعليم في السعودية.

وأضاف حمد آل الشيخ، أن اللائحة ستنقل التعليم بالمملكة من وظيفة لمهنة، مؤكدا أن المعلم هو أهم ركن في تنمية التعليم.

ترشيحات:

سينوبك الصينية توقع عقد خطوط أنابيب لحقل تابع لأرامكو السعودية

تحليل.. نمو متسارع للقطاع الخاص السعودي نحو مستهدفات 2030

المدفوعات السعودية: تأمين 4 آلاف جهاز دفع إلكتروني لمحطات الوقود

شركة أبحاث:توقعات بنمو القطاع غير النفطي بالسعودية 2.4% في 2019

السعودية: 285 مليار ريال إنفاق السياحة الوافدة بآخر 3 أعوام

تعرف على سلم الرواتب والعلاوات للمعلمين بالسعودية في اللائحة الجديدة