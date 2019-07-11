مصر... بيان يثير الغضب بشأن فيديو اعتذار لاعبي المنتخب

وخرج منتخب مصر من دور الـ16 في البطولة التي تقام على أرضها بهزيمة مفاجئة من منتخب جنوب أفريقيا، أعقبها إقالة الجهاز الفني للمنتخب، واستقالة مجلس إدارة اتحاد كرة القدم بأكمله.

وأكدت الشركة خلال البيان الذي نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": أن هذه النسخة من الإعلان تم تحريفها وتسريبها وجاري التحقيق مع الأطراف المعنية للوصول إلى تداول هذه النسخة المحرفة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضافت أنها شكلت لجنة من المسؤولين والمختصين بالشئون القانونية للتحقيق فيما حدث، ولمعرفة كيف تم نشر هذه النسخة غير الرسمية.

وأظهر الإعلان عددا من لاعبي المنتخب في "هيئة تبدو حزينة"، يتحدثون عن "حجج الخسارة التي من الممكن أن يتذرعوا بها، لكنهم قرروا الاعتذار إلى الجماهير في النهاية، باعتباره "الطريقة الأسلم".

وأثار الإعلان التجاري، المدفوع القيمة، غضبا واسعا في الأوساط الرياضية في مصر، نظرا إلى طبيعة الإعلان التي تقترب من درجة التهكم.

ونقل موقع جريدة "الشروق" المصرية عن حازم إمام، عضو اتحاد الكرة المستقيل قوله إن ظهور لاعبي المنتخب الوطني في إعلان جديد للاعتذار أمر "لا يمكن استيعابه (..) لا أصدق موافقة اللاعبين على الظهور بهذا الشكل".