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سعر سلة أوبك يتراجع 10% في يونيو

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سعر سلة أوبك يتراجع 10% في يونيو سعر سلة أوبك يتراجع 10% في يونيو

مباشر: انخفض سعر سلة أوبك في الشهر الماضي بأكثر من 10 بالمائة، مع تقلبات سوق الخام.

وكشفت بيانات التقرير الشهري لمنظمة أوبك والصادر اليوم الخميس أن متوسط سعر سلة أوبك خلال يونيو/حزيران الماضي تراجع إلى 62.92 دولار للبرميل، مقابل مستوى 69.97 دولار للبرميل في مايو/آيار.

وكان لدى المستثمرون في الشهر الماضي مخاوف بشأن نتائج اجتماع منتجين النفط في أوبك وخارجها بشأن اتفاق خفض الإنتاج، إلى جانب التوترات في منطقة الخليج بعد تفجير ناقلتان للنفط.

وفي الأسبوع الماضي وافقت أوبك والحلفاء على تمديد اتفاق خفض الإنتاج بمقدار 1.2 مليون برميل يومياً إلى نهاية مارس/آذار الماضي.

وبحلول الساعة 11:25 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم سبتمبر/آيلول بنحو 0.3 بالمائة إلى 67.20 دولار للبرميل.

كما زاد سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أغسطس/آب بنسبة 0.3 بالمائة عند 60.60 دولار للبرميل.

مباشر (اقتصاد)

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