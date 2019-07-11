فيديوجراف..4 مشاريع تُثري الجذب السياحي بالسعودية

الرياض- مباشر: نشرت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني السعودية عبر حسابها الرسمي على "تويتر" فيديو يوضح المشاريع الأكثر جذباً للسياحة بالمملكة.

وأوضحت الهيئة أن تلك المشاريع أحدثت نقلة حضارية للسياحة المحلية بالمملكة وتدعم رؤيتها لعام 2030، مشيرة الى ان تلك المشاريع الأربعة تبلغ قيمتها 68 مليار ريال، ومن أشهرها مشروع حديقة الملك سلمان، والرياض الخضراء، والرياض آرت، ,والمسار الرياضي.

وقالت الهيئة إن المملكة استقبلت نحو 50 مليون رحلة سياحية وافدة خلال آخر 3 أعوام ، مشيرة الى أن إجمالي الإنفاق بلغ 285 مليار ريال؛ بواقع 93.5 مليار ريال في عام 2016، و97.8 مليار ريال بالعام 2017، وفي العام الماضي بلغت 93.4 مليار ريال.