أوبك تتوقع تراجع الطلب على نفط الدول الأعضاء في 2020

من: سالي إسماعيل

مباشر: تتوقع منظمة أوبك تراجع الطلب على النفط الخاص بأعضائها خلال العام المقبل، ما يشير إلى حدوث فائض في المعروض من جانبها.

وكشف التقرير الشهري لمنظمة الدول المصدرة للنفط والصادر اليوم الخميس، أن الطلب المتوقع على نفط أعضاء أوبك في عام 2020 سيصل إلى 29.3 مليون برميل يومياً، وهو أقل بنحو 1.3 مليون برميل من مستويات عام 2019.

وأشار التقرير إلى أن الطلب على النفط من أوبك خلال العام الجاري تم تعديله بالرفع بمقدار 100 ألف برميل يومياً ليصبح 30.6 مليون برميل يومياً.

لكن مع ذلك لا يزال الطلب على نفط أعضاء منظمة أوبك أقل بنحو مليون برميل يومياً عن مستويات عام 2018.

وبالنسبة لتقديرات نمو الطلب العالمي على النفط خلال عام 2019 فظل ثابتاً عند 1.14 مليون برميل يومياً ليصل إجمالي الطلب في العام بأكمله إلى 99.87 مليون برميل يومياً.

وبحسب التقديرات الأولية، فإن نمو الطلب العالمي على النفط في عام 2020 من المتوقع أن يبلغ 1.14 مليون برميل يومياً ليكون إجمالي الاستهلاك العالمي المتوقع 101.01 مليون برميل يومياً.

أما على صعيد نمو المعروض النفطي من الدول غير الأعضاء في أوبك خلال العام الحالي فتم مراجعة التقديرات بالخفض بمقدار 95 ألف برميل يومياً ليصبح 2.05 مليون برميل يومياً.

ويعني ذلك أن إجمالي المعروض النفطي من دول خارج أوبك سوف يسجل 64.43 مليون برميل يومياً خلال عام 2019.

ويرجع التعديل بالخفض بشكل أساسي إلى تمديد تعديلات الإنتاج من قبل الدول المشاركة في إعلان التعاون للمنظمة.

وفيما يتعلق بعام 2020، فمن المتوقع أن ينمو المعروض النفطي من الدول غير الأعضاء في أوبك بنحو 2.4 مليون برميل يومياً ليبلغ في المتوسط 66.87 مليون برميل يومياً.

وبحسب التقرير الشهري، فإن إنتاج منظمة أوبك تراجع بمقدار 68 ألف برميل يومياً خلال شهر يونيو/حريزان الماضي ليسجل 29.830 مليون برميل يومياً.

وبحلول الساعة 11:30 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر خام برنت القياسي تسليم شهر سبتمبر بنسبة 0.3 بالمائة ليسجل 67.19 دولار للبرميل.

وخلال نفس الفترة، صعد سعر العقود المستقبلية لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر أغسطس/آب بنسبة 0.3 بالمائة ليصل إلى 60.59 دولار للبرميل.