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بنك إنجلترا: البريكست دون اتفاق يهدد بتراجع الإسترليني وأسعار المنازل

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بنك إنجلترا: البريكست دون اتفاق يهدد بتراجع الإسترليني وأسعار المنازل بنك إنجلترا: البريكست دون اتفاق يهدد بتراجع الإسترليني وأسعار المنازل

مباشر: حذر بنك إنجلترا من الضغوط المحتملة على قيمة الجنيه الإسترليني وأسعار المنازل والسندات في البلاد، مع تزايد مخاطر إتمام البريكست دون اتفاق.

وفي تقرير الاستقرار المالي النصف سنوي والذي أعلنه بنك إنجلترا اليوم الخميس، قال إن تقلبات السوق الكبيرة وتغيرات الأصول هي أمور متوقعة عند تنفيذ البريكست دون اتفاق".

ومع ذلك أشار بيان البنك إلى أن البنوك تمتلك رأس مال كاف يمكنها من التعامل مع الحرب التجارية و"البريكست" دون اتفاق.

وكانت بيانات مؤشر "هاليفاكس" لأسعار المنازل في المملكة المتحدة أظهرت زيادة خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو/حزيران الماضي بأكبر وتيرة منذ بداية 2017 وذلك على أساس سنوي.

وتعهد بنك إنجلترا بتكثيف تركيزه على المخاطر خاصة الاستثمار في الأصول غير السائلة، وصدمات السيولة، والمخاطر البيئية، والعملات المشفرة.

ومنذ مطلع العام الجاري تراجع أداء الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي بنسبة 1.4 بالمائة.

وبحلول الساعة 11:10 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي بنحو 0.5 بالمائة ليصل إلى 1.2568 دولار.

مباشر (اقتصاد)

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