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تراجع إنتاج أوبك من النفط خلال يونيو بقيادة إيران

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من: نهى النحاس

مباشر: تراجع إنتاج منظمة أوبك من النفط في الشهر الماضي بمقدار 68 ألف برميل يومياً بقيادة إيران.

وكشف التقرير الشهري لمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، اليوم الخميس، أن الإنتاج تراجع في يونيو/حزيران الماضي إلى 29.830 مليون برميل يومياً، مقابل 29.898 مليون برميل في مايو/آيار السابق له.

وقادت إيران التراجع في الإنتاج حيث هبطت إمداداتها النفطية بمقدار 142 ألف برميل يومياً لتصل إلى 2.225 مليون برميل يومياً.

كما هبط إنتاج ليبيا من النفط بمقدار 58 ألف برميل يومياً عند 1.113 مليون برميل يومياً.

وعلى الجانب الآخر، سجلت نيجيريا زيادة في الإنتاج بمقدار 129 ألف برميل يومياً مُسجلة 1.855 مليون برميل يومياً.

وأما فكانت ثاني أكثر الدول زيادة للإنتاج بمقدار 126 ألف برميل يومياً في الشهر الماضي عند 9.813 مليون برميل يومياً.

وبحلول الساعة 11:25 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم سبتمبر/آيلول بنحو 0.4 بالمائة إلى 67.26 دولار للبرميل.

كما زاد سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أغسطس/آب بنسبة 0.4 بالمائة عند 60.65 دولار للبرميل.

مباشر (اقتصاد)

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