أرامكو: توقيع اتفاقية استثمار بمشروع مدينة الملك سلمان للطاقة

الرياض – مباشر: وقعت مدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك) ومركز تجهيز حقول النفط المحدود الذي يتخذ من دبي مقراً له، اليوم الخميس، اتفاقية يصبح بموجبها المركز مستثمراً ومستأجراً رئيساً في (سبارك).

وقالت شركة أرامكو الحكومية السعودية، في بيان لها، إن المركز سيقوم بالتعاون معها بتطوير مجمع خاص لشركات النفط والغاز بأحدث المواصفات؛ لتقديم الخدمات المساندة وتأسيس وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المملكة.

وأضافت أرامكو، أن المركز سيستثمر نحو 450 مليون دولار في المشروع الجديد خلال العامين القادمين، ليقيم المجمع الأول والأكبر في المنطقة، على أرض مساحتها نحو مليون متر مربع، مع مساحة للتوسع تبلغ 500 ألف متر مربع.

وقال رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، أمين الناصر، إن أرامكو تسعى لأن تكون مدينة الملك سلمان للطاقة مركز تميز عالمي لتوطين الصناعات والتقنيات والخدمات المساندة لقطاع الطاقة في المملكة، والذي يشمل مجالات النفط، والغاز، والكيميائيات، والطاقة الكهربائية، والمياه.

وأضاف الناصر، أنه روعي في تصميم المدينة وبنيتها التحتية والتنظيمية أن تكون منصة نموذجية للاستثمار المحلي والأجنبي، سواء للشركات الكبرى أو الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وتابع: "لا شك أن استثمار مركز تجهيز حقول النفط في مدينة الملك سلمان للطاقة سيشكل خطوة كبيرة في تعزيز قدرتنا على جذب وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة نتيجة للخدمات والتسهيلات التي سيوفرها المركز بما يعين على خفض التكاليف التأسيسية والتشغيلية؛ وبالتالي تعزيز جاذبية استثمار هذه الشركات في مدينة الملك سلمان للطاقة".

وأشار رئيس أرامكو، إلى أن ذلك سيساهم بشكل ملموس في زيادة المحتوى المحلي وتعزيز خلق فرص العمل ودعم جهود تحقيق التقدم الشامل في قطاع الطاقة في المملكة.

ومن المتوقع، بحسب بيان أرامكو أن تساهم مدينة الملك سلمان للطاقة بنحو 6 مليارات دولار سنوياً في اقتصاد المملكة بعد استكمال جميع مراحلها في عام 2035.

ومن المستهدف توفير آلاف الوظائف المباشرة وغير المباشرة.

ولفتت أرامكو، إلى أن استثمار مركز تجهيز حقول النفط المحدود سيساهم في تحقيق هدف مدينة الملك سلمان للطاقة، المتمثل في توطين أكثر من 300 مرفق صناعي وخدمي جديد.

يشار إلى أن أرامكو السعودية تعكف حالياً على تطوير البنية التحتية لمدينة الملك سلمان للطاقة عبر الشركة التابعة لها "شركة تطوير مدينة الطاقة".

وتخطط الشركة أيضاً لبناء المقر الرئيس لأعمال الحفر وصيانة الآبار العائدة لها وتوطين مركز إدارة سلسلة التوريد والشراء الخاص بها في مدينة الملك سلمان للطاقة.

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