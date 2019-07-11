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"كهرباء السعودية" يقترب من أعلى مستوياته في عام

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"كهرباء السعودية" يقترب من أعلى مستوياته في عام "كهرباء السعودية" يقترب من أعلى مستوياته في عام

من: بدور الراعي

الرياض- مباشر: سجل سهم "كهرباء "ارتفاعاً ملحوظاً خلال تعاملات اليوم الخميس متصدراً الأسهم الأكثر إرتفاعاً ليقترب من أعلى مستوياته في عام.

وبحلول الساعة 1:30 مساء بتوقيت الرياض سجل السهم ارتفاعاً بنسبة 5 بالمائة الى مستوى 19.98 ريال، ليقترب من مستويات يوليو 2018.

وبلغت كمية التداول على السهم حتى هذه اللحظات 47.706 مليون سهم بقيمة 2.44 مليون درهم، من خلال 1.650 ألف صفقة.

وصعد السهم بقطاع المرافق العامة بنسبة 4.23 بالمائة الى مستوى 4318.20 نقطة بعد التداول على 59.93 مليون ريال.

وفي تلك الأثناء ارتفع المؤشر العام للسوق بنسبة 0.61 بالمائة الى مستوى 8959.77 نقطة ليربح 54.06 نقطة بعد التداول على 104.613 مليون سهم وبقيمة 3.116 مليار ريال من خلال تنفيذ 82.29 الف صفقة.

وأعلنت الشركة، في نهاية يونيو / حزيران الماضي، عن بدء تشغيل وربط محطة تحويل قرية العليا 2، باستثمارات إجمالية تقارب 220 مليون ريال.

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