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محدث.. 23 صفقة خاصة بالسوق السعودي قيمتها 759 مليون ريال

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الرياض - مباشر: شهد سوق الأسهم "تداول"، اليوم الخميس تنفيذ 23 صفقة خاصة، على عدد من الأسهم، بقيمة إجمالية بلغت 758.75 مليون ريال.

ووفقاً لبيانات "تداول" تم تنفيذ أكبر الصفقات في القيمة على سهم شركة "الراجحي" بقيمة بلغت 148.72 مليون ريال، بسعر 70.90 ريال.

وكانت ثاني أعلى الصفقات على سهم "سابك" وبلغت قيمتها نحو 147 مليون ريال، وتم تنفيذ الصفقة عند سعر 114 ريالاً.

والصفقات الخاصة هي الأوامر التي يتم تنفيذها عندما يتفق مستثمر بائع ومستثمر مشترٍ على تداول أوراق مالية محددة، بسعر محدد، بحيث تتوافق مع ضوابط السوق المالية السعودية (تداول)، والقواعد واللوائح الصادرة عن هيئة السوق المالية ذات العلاقة.

ولا تؤثر الصفقات الخاصة على كل من: سعر آخر صفقة، وأعلى أو أدنى سعر للسهم، وسعر الافتتاح، وسعر الإغلاق، ومؤشر السوق، أو مؤشرات القطاعات.

بينما تؤثر الصفقات الخاصة على كل من: كمية الأسهم المتداولة، وقيمة الأسهم المتداولة، وعدد الصفقات المتداولة

مباشر (اقتصاد)

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