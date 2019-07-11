أخبار عاجلة

الغضب خسرك إيه؟ -
الرؤية الفنية لمباراة الجزائر ونيجيريا بالدور نصف النهائي.. والمؤتمر الصحفي قبل المباراة -
"وكيل الازهر" يعلن نتيجة اوائل الشهادة الثانوية الأزهرية -
مدينة المعرفة توقع اتفاقية تعاون مع برنامج خدمة ضيوف الرحمن -
دفعة جديدة من أجزاء منظومة "إس-400" تصل تركيا -
أكلة بيتي | كرات الكوردن بلو اللي بنتخانق عليها في المطاعم الشيف مروة الشافعي عملتها بالصوص كمان -
رأي الإعلام الجزائري في مستوي محاربي الصحراء بالكان -
"مدينة المعرفة" توقع عقد أعمال التصاميم لمشروع "داون تاون" -
سوق الأسهم السعودية يغلق بأعلى مستوياته في 20 جلسة -
تسجيل هيئة السوق المالية لشركة آرنست ويونغ وشركاهم محاسبون قانونيون -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. جي بي سي نيوز

العراق يقرر تصدير النفط للأردن وسوريا

Google+ Print
العراق يقرر تصدير النفط للأردن وسوريا العراق يقرر تصدير النفط للأردن وسوريا

جي بي سي نيوز :- قال رئيس وزراء العراق عادل عبد المهدي إن قررت تصدير النفط إلى الأردن وسوريا انطلاقا من حاجة العراق لتنويع خطوط تصدير النفط.

وقال عبد المهدي، خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، إن "العراق فقد منافذ تصدير النفط، وهو بحاجة إلى تنويع خطوط التصدير"، بحسب موقع "السومرية نيوز".

وأشار عبد المهدي إلى أن "مجلس مكافحة الفساد لديه ملفات سيفتحها بينها تهريب النفط ومكافحة المخدرات".

وقال عبد المهدي إن الحكومة تدرس خطط طوارئ لإيجاد مسارات بديلة لصادرات النفط إذا تعطلت التدفقات عبر مضيق هرمز.

قال وزير النفط العراقي السابق جبار لعيبي، إن العراق يسعى لإنتاج 7 ملايين برميل يوميا من خلال شركة النفط الوطنية التي تأسست حديثا وتصدير 4 ملايين برميل يوميا في عام 2019، مؤكدا أن حرق الغاز الناتج عن عمليات استخراج النفط سيتوقف بحلول عام 2021.

والعراق ثاني أكبر منتج في أوبك بعد ، حيث يضخ نحو 4.6 مليون برميل يوميا، وتتجه معظم صادراته من الخام إلى آسيا.

ويسعى العراق، الذي يعتمد على النفط في جني معظم إيراداته بالموازنة، إلى زيادة طاقة إنتاج الخام لـ7 ملايين برميل يوميا بحلول 2022، مقارنة بـ5 ملايين برميل يوميا في الوقت الحالي.

سبوتنك 

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
الخرافي: "زين السعودية" مستمرة بترقية الشبكة وتعزيز التدفقات

الخرافي: "زين السعودية" مستمرة بترقية الشبكة وتعزيز التدفقات

سوق الأسهم السعودية يغلق بأعلى مستوياته في 20 جلسة

سوق الأسهم السعودية يغلق بأعلى مستوياته في 20 جلسة

السعودية والإمارات ترسلان سفينة تحمل "سماد" للسودان

السعودية والإمارات ترسلان سفينة تحمل "سماد" للسودان

السعودية تحظر استخدام الغاز المسال لأغراض الطهي بالمشاعر المقدسة

السعودية تحظر استخدام الغاز المسال لأغراض الطهي بالمشاعر المقدسة