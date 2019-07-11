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الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الصين ترتفع 7.2% بالنصف الأول

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الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الصين ترتفع 7.2% بالنصف الأول الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الصين ترتفع 7.2% بالنصف الأول

مباشر: ارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة داخل الصين بنسبة 7.2 بالمائة خلال النصف الأول من العام الجاري.

وكشفت بيانات صادرة عن وزارة التجارة في الصين، اليوم الخميس، أن الاستثمار الأجنبي المباشر في ثاني أكبر بالعالم زاد بنحو 7.2 بالمائة خلال أول ستة أشهر من العام الجاري على أساس سنوي ليصل إلى 478.33 مليار يوان (69.7 مليار دولار).

وتأتي الزيادة في الاستثمارات الأجنبية المباشرة داخل الصين خلال النصف الأول من 2019 وسط تداعيات التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين بالعالم إضافة لمخاوف التباطؤ الاقتصاد العالمي.

وبالنسبة للأداء الشهري، فإن الاستثمار الأجنبي المباشر في الصين نما بنسبة 8.5 بالمائة خلال شهر يونيو/حريزان الماضي ليسجل 109.27 مليار يوان.

وبحلول الساعة 10:11 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع اليوان مقابل الدولار الأمريكي بنسبة هامشية 0.08 بالمائة لتهبط الورقة الخضراء إلى 6.8674 يوان.

مباشر (اقتصاد)

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