الأحد القادم.. بدء اكتتاب الأفراد في "عطاء التعليمية"

الرياض - مباشر: يبدأ يوم الأحد 14 يوليو/تموز 2019م، الاكتتاب العام لشريحة الأفراد في 1.2 مليون سهم من أسهم شركة عطاء التعليمية، وذلك بسعر 29 ريالاً سعودياً للسهم الواحد تم تحديده بعد اكتمال عملية بناء سجل الأوامر.

وأوضح بيان للشركة اطلع عليه "مباشر" اليوم الخميس، أن فترة اكتتاب الأفراد في أسهم الشركة ستستمر لمدة 5 أيام تنتهي يوم الخميس الموافق 18 يوليو 2019م.

وأكدت إتش إس بي سي العربية السعودية، المستشار المالي ومدير الاكتتاب ومدير سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهد التغطية للطرح العام الأولي لشركة عطاء التعليمية، أن الجهات المتسلَّمة قد أتمت استعداداتها لطرح 1.2 مليون سهم من أسهم شركة عطاء التعليمية للاكتتاب من قبل شريحة الأفراد.

وتقدم الشركة خدماتها التعليمية في 13 مجمعاً تعليمياً في منطقة الرياض، تشمل حزمة من خدمات التعليم في المناهج الأهلية والعالمية، تشمل المنهج الوطني السعودي، والمنهج الأمريكي والبريطاني والهندي والفرنسي والمصري.

وكانت هيئة السوق المالية السعودية قد وافقت مؤخراً على طلب شركة عطاء التعليمية بطرح 12 مليون سهم من أسهمها للاكتتاب العام، تمثل 30 بالمائة من أسهم الشركة.

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