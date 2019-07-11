بنك إنجلترا يحذر من تصاعد مخاطر البريكست بدون اتفاق

مباشر: قال بنك إنجلترا إن البنوك البريطانية تمتلك رأس مال كاف للتعامل مع الحرب التجارية والمخاطر المتزايدة لسيناريو البريكست دون اتفاق.

وأوضح البنك المركزي البريطاني عبر تقرير التقييم النصف سنوي للمخاطر المالية، اليوم الخميس، أنه سيكثف تركيزه على المخاطر مثل صناديق الاستثمار في الأصول غير السائلة، وصدمات السيولة، والمخاطر البيئية، والعملات المشفرة.

وتابعت لجنة السياسة المالية في بنك إنجلترا: "الاحتمالات الملموسة للبريكست دون اتفاق زادت منذ بداية العام الجاري، ولكن النظام المصرفي البريطاني لايزال قوي بما يكفي للاستمرار في الإقراض عبر الفئة الأوسع للصدمات المالية والاقتصادية البريطانية والتي قد تكون مرتبطة بالبريكست".

وأشار بنك إنجلترا إلى أن الاستقرار المالي ليس هو استقرار السوق، "فتغيرات أسعار الأصول والتقلبات الكبيرة هي أمور متوقعة عند تنفيذ البريكست دون اتفاق".

ويرى التقرير أن التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين زادت من المخاطر المالية العالمية، بشكل خاص في ظل الارتفاع الكبير في عدد الشركات شديدة المديونية في الولايات المتحدة وأوروبا وغيرهم من الدول.

وتعهد بنك إنجلترا بالبحث في المخاطر التي تنجم عن استخدام العملات الإلكترونية وغيرها من الأصول المستخدمة في تنفيذ المدفوعات خارج النظام المالي السائد.