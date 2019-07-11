تسارع التضخم في ألمانيا بالقراءة النهائية خلال يونيو

مباشر: تسارع التضخم في ألمانيا بالقراءة النهائية خلال الشهر الماضي، لكنه لا يزال دون هدف البنك المركزي الأوروبي.

وكشفت بيانات صادرة عن هيئة الإحصاءات الألمانية، اليوم الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين في ألمانيا ارتفع بنسبة 1.5 بالمائة خلال شهر يونيو/حريزان الماضي على أساس سنوي مقابل زيادة 1.3 بالمائة المسجلة في مايو/آيار السابق له.

وتعتبر هذه القراءة النهائية أعلى من التقديرات الأولية والتي كانت تشير إلى أنه زاد بنحو 1.3 بالمائة.

ويقف مستهدف البنك المركزي الأوروبي لمعدل التضخم في منطقة اليورو بالقرب لكن أقل من 2 بالمائة.

وبحسب البيانات، فإن مؤشر أسعار الغذاء ارتفعت بنسبة 1.2 بالمائة خلال شهر يونيو/حريزان الماضي مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي مقابل زيادة 0.9 بالمائة في مايو/آيار السابق له.

كما ارتفعت أسعار السلع بنسبة 1.5 بالمائة في الشهر الماضي على أساس سنوي مع زيادة 2.5 بالمائة في تكاليف الطاقة بالفترة نفسها.

أما على أساس شهري، فإن معدل التضخم في ألمانيا بلغ 0.3 بالمائة في شهر يونيو/حريزان مقارنة مع الشهر السابق له بعد التعديل بالرفع مقارنة مع الأرقام الأولية والتي كانت تبلغ 0.1 بالمائة.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن معدل التضخم في ألمانيا سوف يسجل 0.3 بالمائة خلال الشهر الماضي.

وبحلول الساعة 9:51 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.2 بالمائة ليصل إلى 1.1271 دولار.