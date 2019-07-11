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العلامة التجارية لـ"المراعي" السابعة عالميا بقطاع الألبان

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العلامة التجارية لـ"المراعي" السابعة عالميا بقطاع الألبان العلامة التجارية لـ"المراعي" السابعة عالميا بقطاع الألبان

الرياض - مباشر: كشف تقرير صادر عن مؤسسة "براند فاينانس" المُتخصصة في تقييم العلامات التجارية عالمياً، عن احتلال شركة المراعي المرتبة السابعة في قائمة أكثر العلامات التجارية قيمة في قطاع الألبان عالمياً خلال 2019.

وذكر التقرير الذي اطلع عليه "مباشر" اليوم الخميس، أن شركة المراعي جاءت بالمرتبة الـ34 بين العلامات التجارية في قطاع الأغذية عالمياً، حيث تقدر قيمة العلامة التجارية للمراعي بنحو 2.184 مليار دولار، مقابل 2.26 مليار دولار في عام 2018 لتتراجع علامتها التجارية بنسبة 3.5 بالمائة.

كانت المراعي أعلنت مؤخراً عن تسجيل  انخفاض بصافي الأرباح بالربع الثاني من عام 2019 بنسبة 11.9 بالمائة على أساس سنوي، لتبلغ 582.5 مليون ريال.

وتراجعت مبيعات الشركة البالغة 3.767 مليار ريال عن تقديرات شركة الأبحاث البالغة 3.862 مليار ريال.

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