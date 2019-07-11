أخبار عاجلة

الغضب خسرك إيه؟ -
الرؤية الفنية لمباراة الجزائر ونيجيريا بالدور نصف النهائي.. والمؤتمر الصحفي قبل المباراة -
"وكيل الازهر" يعلن نتيجة اوائل الشهادة الثانوية الأزهرية -
مدينة المعرفة توقع اتفاقية تعاون مع برنامج خدمة ضيوف الرحمن -
دفعة جديدة من أجزاء منظومة "إس-400" تصل تركيا -
أكلة بيتي | كرات الكوردن بلو اللي بنتخانق عليها في المطاعم الشيف مروة الشافعي عملتها بالصوص كمان -
رأي الإعلام الجزائري في مستوي محاربي الصحراء بالكان -
"مدينة المعرفة" توقع عقد أعمال التصاميم لمشروع "داون تاون" -
سوق الأسهم السعودية يغلق بأعلى مستوياته في 20 جلسة -
تسجيل هيئة السوق المالية لشركة آرنست ويونغ وشركاهم محاسبون قانونيون -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

وزير النفط العراقي: منفذ تصديري جديد بالخليج بطاقة مليوني برميل

Google+ Print
وزير النفط العراقي: منفذ تصديري جديد بالخليج بطاقة مليوني برميل وزير النفط العراقي: منفذ تصديري جديد بالخليج بطاقة مليوني برميل

مباشر: قال نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط العراقي، إن الوزارة تحرص على تطوير منظومات التصدير بإضافة منافذ جديدة من خلال تنفيذ مشاريع كبيرة لخطوط نقل النفط الخام وإنشاء المنصات والمستودعات والبنى التحتية المتكاملة لهذا الغرض.

وأضاف ثامر عباس الغضبان، وفقا لبيان للوزارة، أن مجلس الوزراء صادق في اجتماعه الاعتيادي الماضي على مشروعين قدما من قبل وزارة النفط، منها إنشاء جزيرة ومنظومة للتصدير في الخليج تصل طاقتها التصديرية إلى مليوني مليون برميل.

وأوضح الوزير، أن المشروع الأول يشمل منظومة التصدير (رميلة- عقبة) بطاقة مليون برميل باليوم.

وبين، أن ذلك سيتم من خلال تنفيذ مشروع مد أنبوب لنقل النفط الخام من الحقول النفطية في الرميلة بمحافظة البصرة إلى ميناء العقبة بالمملكة الأردنية الهاشمية، مشيرا أن الوزارة وصلت الى مراحل متقدمة في المباحثات بهذا الشأن.

ولفت الوزير، إلى أن المشروع الثاني الذي صادق عليه مجلس الوزراء يتضمن إنشاء جزيرة ومنظومة للتصدير في الخليج تصل طاقتها التصديرية إلى مليوني مليون برميل، ما سيعزز من الطاقة التصديرية وانسيابية عالية في حركة تزويد الناقلات النفطية العملاقة.

وقال ثامر الغضبان، إن هذين المشروعين إضافة إلى منظومة التصدير عبر جيهان التركي ستوفر للعراق إمكانيات تصدير متعددة ومتكاملة تحقق المطالب الخاصة بالتعامل مع الظروف الطارئة.

وأضاف الوزير، أن تعدد منافذ التصدير ستوفر لخزينة الدولة الاتحادية الإيرادات المالية التي سيتم من خلالها تطوير قطاع الطاقة والقطاعات الخدمية والبنى التحتية للبلاد.

ترشيحات:

حكومة كردستان العراق تحصل على ثقة البرلمان

وزير النفط العراقي: اتفاق أوبك+ سيقلص المخزونات ويحقق استقرار الأسعار

العراق: تعطل صادرات النفط بمضيق هرمز "عقبة كبيرة" أمام الاقتصاد

العراق يعتزم إنشاء جزيرة صناعية في مياهه الإقليمية لتصدير النفط

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
مدينة المعرفة توقع اتفاقية تعاون مع برنامج خدمة ضيوف الرحمن

مدينة المعرفة توقع اتفاقية تعاون مع برنامج خدمة ضيوف الرحمن

الخرافي: "زين السعودية" مستمرة بترقية الشبكة وتعزيز التدفقات

الخرافي: "زين السعودية" مستمرة بترقية الشبكة وتعزيز التدفقات

إعلان شركة المعمر لأنظمة المعلومات (ام أي اس) لمساهميها الكرام عن بدء التصويت الالكتروني عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة الأولي .

إعلان شركة المعمر لأنظمة المعلومات (ام أي اس) لمساهميها الكرام عن بدء التصويت الالكتروني عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة الأولي .

سوق الأسهم السعودية يغلق بأعلى مستوياته في 20 جلسة

سوق الأسهم السعودية يغلق بأعلى مستوياته في 20 جلسة