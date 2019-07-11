وزير النفط العراقي: منفذ تصديري جديد بالخليج بطاقة مليوني برميل

مباشر: قال نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط العراقي، إن الوزارة تحرص على تطوير منظومات التصدير بإضافة منافذ جديدة من خلال تنفيذ مشاريع كبيرة لخطوط نقل النفط الخام وإنشاء المنصات والمستودعات والبنى التحتية المتكاملة لهذا الغرض.

وأضاف ثامر عباس الغضبان، وفقا لبيان للوزارة، أن مجلس الوزراء صادق في اجتماعه الاعتيادي الماضي على مشروعين قدما من قبل وزارة النفط، منها إنشاء جزيرة ومنظومة للتصدير في الخليج تصل طاقتها التصديرية إلى مليوني مليون برميل.

وأوضح الوزير، أن المشروع الأول يشمل منظومة التصدير (رميلة- عقبة) بطاقة مليون برميل باليوم.

وبين، أن ذلك سيتم من خلال تنفيذ مشروع مد أنبوب لنقل النفط الخام من الحقول النفطية في الرميلة بمحافظة البصرة إلى ميناء العقبة بالمملكة الأردنية الهاشمية، مشيرا أن الوزارة وصلت الى مراحل متقدمة في المباحثات بهذا الشأن.

ولفت الوزير، إلى أن المشروع الثاني الذي صادق عليه مجلس الوزراء يتضمن إنشاء جزيرة ومنظومة للتصدير في الخليج تصل طاقتها التصديرية إلى مليوني مليون برميل، ما سيعزز من الطاقة التصديرية وانسيابية عالية في حركة تزويد الناقلات النفطية العملاقة.

وقال ثامر الغضبان، إن هذين المشروعين إضافة إلى منظومة التصدير عبر جيهان التركي ستوفر للعراق إمكانيات تصدير متعددة ومتكاملة تحقق المطالب الخاصة بالتعامل مع الظروف الطارئة.

وأضاف الوزير، أن تعدد منافذ التصدير ستوفر لخزينة الدولة الاتحادية الإيرادات المالية التي سيتم من خلالها تطوير قطاع الطاقة والقطاعات الخدمية والبنى التحتية للبلاد.

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