أخبار عاجلة

التحول الرقمي والأمن السيبراني على رأس التحديات في المنطقة -
مقتل 13 من الحوثيين في محاولة تسلل لمواقع الجيش بالضالع -
الأخبار- مصر تستضيف الاجتماع السادس للجنة العسكرية المشتركة المصرية السودانية -
8 الصبح - "التضامن": بدء تشغيل مكتب مصر للطيران لطبع تذاكر حجاج الجمعيات الأهلية -
8 الصبح - اليوم .. تونس تواجه السنغال والجزائر ضد نيجيريا في نصف نهائي كأس الأمم الافريقية -
8الصبح - حلقة الاحد مع آية جمال الدين 14/7/2019 - الحلقة الكاملة -
الأخبار- تواصل أعمال الاجتماع التشاوري بين اعضاء مجلس النواب الليبي في القاهرة -
الأخبار- السنغال تحلم بالوصول للمباراة النهائية على حساب تونس -
الأخبار- الجزائر تحلم بتجاوز عقبة نيجيريا في طريق التتويج بـ "الكان" -
الأخبار- تونس تواجه اختباراً قوياً أمام السنغال في نصف نهائي كان 2019 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

سوق الأسهم السعودية يشهد تنفيذ صفقات خاصة بـ750 مليون ريال

Google+ Print

الرياض - مباشر: شهد سوق الأسهم "تداول"، اليوم الخميس تنفيذ 22 صفقة خاصة، على عدد من الأسهم، بقيمة إجمالية بلغت 750.14 مليون ريال.

ووفقاً لبيانات "تداول" تم تنفيذ أكبر الصفقات في القيمة على سهم شركة "الراجحي" بقيمة بلغت 148.72 مليون ريال، بسعر 70.90 ريال.

وكانت ثاني أعلى الصفقات على سهم "سابك" وبلغت قيمتها نحو 147 مليون ريال، وتم تنفيذ الصفقة عند سعر 114 ريالاً.

والصفقات الخاصة هي الأوامر التي يتم تنفيذها عندما يتفق مستثمر بائع ومستثمر مشترٍ على تداول أوراق مالية محددة، بسعر محدد، بحيث تتوافق مع ضوابط السوق المالية السعودية (تداول)، والقواعد واللوائح الصادرة عن هيئة السوق المالية ذات العلاقة.

ولا تؤثر الصفقات الخاصة على كل من: سعر آخر صفقة، وأعلى أو أدنى سعر للسهم، وسعر الافتتاح، وسعر الإغلاق، ومؤشر السوق، أو مؤشرات القطاعات.

بينما تؤثر الصفقات الخاصة على كل من: كمية الأسهم المتداولة، وقيمة الأسهم المتداولة، وعدد الصفقات المتداولة

ترشيحات:

السعودية تؤسس إدارة عامة لتطوير الأعمال والمشاريع البلدية

شركة أبحاث:توقعات بنمو القطاع غير النفطي بالسعودية 2.4% في 2019

"حساب المواطن" بالسعودية يُعلن تفاصيل دعم يوليو للمستفيدين

تحليل.. نمو متسارع للقطاع الخاص السعودي نحو مستهدفات 2030

فيديو... تعرف على أشهر 5 أخطاء تؤثر على ميزانيتك

"حساب المواطن" بالسعودية يُعلن تفاصيل دعم يوليو للمستفيدين

تعرف على سلم الرواتب والعلاوات للمعلمين بالسعودية في اللائحة الجديدة

المدفوعات السعودية: تأمين 4 آلاف جهاز دفع إلكتروني لمحطات الوقود

هيئة الاتصالات: السعودية ثاني دول العشرين بتخصيص النطاقات الترددية

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
هيونداي تعلن عن الإطلاق العالمي لسيارة فينيو في إعلان فيديو

هيونداي تعلن عن الإطلاق العالمي لسيارة فينيو في إعلان فيديو

الدفع الإلكتروني وأسعار الوقود أبرز أخبار نشرة "مباشر" بالسعودية..اليوم

الدفع الإلكتروني وأسعار الوقود أبرز أخبار نشرة "مباشر" بالسعودية..اليوم

الخرافي: "زين السعودية" مستمرة بترقية الشبكة وتعزيز التدفقات

الخرافي: "زين السعودية" مستمرة بترقية الشبكة وتعزيز التدفقات

سوق الأسهم السعودية يغلق بأعلى مستوياته في 20 جلسة

سوق الأسهم السعودية يغلق بأعلى مستوياته في 20 جلسة