شركة أبحاث: أرباح "المتقدمة" فاقت التوقعات.. ومستهدف السهم 54 ريالاً

الرياض ـ مباشر: قالت الرياض المالية، إن أرباح الشركة المتقدمة للبتروكيماويات بالربع الثاني من 2019 فاقت توقعاتها البالغة 167 مليون ريال، ومتوسط توقعات المحللين بنحو 174 مليون ريال.

وأوضحت شركة الأبحاث في تقرير حديث، أن إيرادات "المتقدمة"، خلال الربع الثاني، جاءت متوافقة مع تقديراتها البالغة 674 مليون ريال.

ومنحت الرياض المالية توصية "حياد"، لسهم الشركة، بسعر مستهدف عند 54 ريالاً.

وتراجعت أرباح الشركة، في الربع الثاني من 2019، نحو 24.2 بالمائة، إلى 192 مليون ريال مقابل 253.34 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي.

وأنهى السهم تعاملات أمس الأربعاء، عند مستوى 59.40 ريال، بارتفاع نسبته 0.85 بالمائة.

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