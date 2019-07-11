بريطانيا تتهم 3 سفن إيرانية بمحاولة اعتراض ناقلة نفط تابعة

مباشر: أعلنت بريطانيا أن هناك 3 سفن إيرانية حاولت اعتراض طريق ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز ولكنها انسحبت بعد تحذير من سفينة حربية بريطانية.

وطالب المتحدث باسم الحكومة البريطانية إيران في بيان اليوم الخميس بتهدئة تصعيد الموقف داخل الإقليم.

وذكر البيان أن الفرقاطة مونتورز اضطرت على أن تمركز نفسها بين السفن الإيرانية وناقلة النفط البريطانية بريتش هيرتيدج لتصدر تحذير شفهي للسفن الإيرانية التي ابتعدت بعد ذلك.

وتُشغل شركة النفط البريطانية "بي.بي" ناقلة النفط "بريتش هيتدج".

وفي المقابل فأن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف نفى صحة التصريحات البريطانية، وذلك بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "فارز نيو".

وزادت التوترات في العلاقات البريطانية الإيرانية على مدار الأسبوع الماضي، حيث احتجز مشاة البحرية الملكية البريطانية ناقلة نفط إيرانية عملاقة في جبل طارق يوم الخميس الماضي.

وطالبت الخارجية الإيرانية بريطانيا بإطلاق سراح ناقلة النفط التي تم احتجازها.