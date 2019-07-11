فيديو.. نظام التجارة الإلكترونية يرتقي بالبنية التحتية الرقمية بالسعودية

الرياض- مباشر: قال عضو مجلس التجارة الإلكترونية السعودية، أحمد الثنيان، إن نظام التجارة الإلكترونية الجديد يأتي كرافد أساسي لمبادرات تحفيز ودعم التجارة الإلكترونية في المملكة".

وقالت وزارة التجارة والاستثمار السعودية، مؤخراً إن نظام التجارة الإلكترونية الذي أقره مجلس الوزراء، الثلاثاء، "يعزز موثوقية التجارة الإلكترونية لزيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، ويحفز أنشطة التجارة الإلكترونية".

ويوضح الفيديو التالي مساهمة نظام التجارة الإلكترونية في الاقتصاد الوطني:

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